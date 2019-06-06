2019-06-10T19:12:33+03:00
Досуг

Петербургские школьники смогут бесплатно посетить Исторический парк «Россия - моя история»

18 июня детям проведут экскурсию и покажут уникальную мультимедийную выставку «От великих потрясений к великой победе 1917-1945»
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Фестиваль «KNIFEST» - новый уникальный формат мероприятий для России.Фестиваль «KNIFEST» - новый уникальный формат мероприятий для России.
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Организаторы российского фестиваля «Knifest» приглашают школьников в историческое путешествие. 18 июня детям бесплатно проведут экскурсию и покажут уникальную мультимедийную выставку «От великих потрясений к великой победе 1917-1945». В экскурсии может принять участие любой желающий от 13 до 18 лет.

После посещения выставки школьники смогут принять участие в викторине и получить призы от организаторов. У детей будет уникальная возможность поучаствовать в эффектном шоу под присмотром профессионалов.

Исторический парк «Россия – Моя история» – «живой учебник» по истории России и Санкт-Петербурга. Уникальный мультимедийный комплекс представляет всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней при помощи более 900 единиц мультимедийного и интерактивного оборудования.

Фестиваль «KNIFEST» - новый уникальный формат мероприятий для России. Основная задача фестиваля - объединить всех любителей ножей, оружия, истории, туризма и спорта.

ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА (количество мест ограничено): +79818740789

Дата: 18.06.2019

Время: 12:20 (сбор у главного входа)

Место: Исторический парк-музей «Россия – моя история» - Бассейная улица, дом 32, стр.1

ИСТОЧНИК KP.RU

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