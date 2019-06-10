2019-06-10T21:30:45+03:00
Экономика

Энергетики «Россетей» обеспечили бесперебойное электроснабжение ПМЭФ-2019

В этом году на экономическом форуме был установлен рекорд потребления электричества
Ксения БОГДАНОВА
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Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС.Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Фото: Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС.
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Санкт-Петербургский международный экономический форум-2019 установил рекорд по потреблению электроэнергии. На площадке форума в «Экспоцентре» в этом году было зафиксировано рекордное потребление электричества - 11,7 МВт. Это на 42% больше объемов энергии, потребленной на форуме в 2018 году.

Сотрудники группы компаний «Россети» работали на ПМЭФ-2019 в круглосуточном режиме и обеспечили бесперебойное энергоснабжение всех его объектов. Экономический форум прошел в Петербурге с 6 по 8 июня, на него съехались более 19 тысяч человек из 145 стран мира. Почетными гостями саммита стали главы шести государств и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Форум прошел под патронажем президента РФ Владимира Путина.

Все время работы ПМЭФ-2019 энергетики «Россетей» дежурили 24 часа в сутки на ключевых объектах, обеспечивающих форум электроэнергией. Для оперативного решения вопросов на площадке «Экспоцентра» был открыт круглосуточный Ситуационно-аналитический центр. На центральной площадке ситуацию контролировали 80 человек и 18 единиц техники. Тщательная подготовка и слаженная работа энергетиков обеспечила непрерывную подачу электричества на все объекты ПМЭФ-2019: за время работы форума не было ни одного технологического нарушения.

СПРАВКА «КП»

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. В ведении «Россетей» находятся 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В группе компаний «Россети» работают 220 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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