2019-06-10T23:16:59+03:00
Звезды

Сергей Безруков проводит приятные вечера в Петербурге с женой и сыном

Супруга актера приехала его поддержать на съемках «Мистера Нокаута»
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Сергей Безруков. Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВСергей Безруков. Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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Съемки картины режиссера Артема Михалкова «Мистер Нокаут» про великого боксера Валерия Попенченко стартовали в Петербурге еще в мае. На прошлой неделе в кинокоманду влился и 45-летний народный артист России Сергей Безруков. В роли легендарного Попенченко заявлен Виктор Хориняк, Безрукову досталась роль его тренера, не менее великого Григория Филипповича Кусикьянца.

График худрука Московского Губернского драматического театра и солиста и рок-группы «Крестный папа» Сергея Безрукова, расписан по минутам. Поэтому сегодня в город на Неве в качестве поддержки прилетела супруга актера 35-летняя Анна Матисон. Женщина привезла с собой и 7-месячного сына Степана. Теперь они вместе могут погулять по городу в свободное время.

- Съёмки... Мои рядом! Работать сразу легче! - сообщил Безруков поклонникам в Instagram.

s_bezrukovs_bezrukov
Питер...Съёмки...Мои рядом!) Работать сразу легче!)
87651 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики умилились фотографии пары на фоне храма Спаса на крови и даже зазывали в гости на чай в комментариях.

Напомним, Сергей и Анна познакомились в 2016 году. В тот период артист еще состоял в браке с Ириной Безруковой. Но ради Анны развелся. Вскоре на свет появилась дочь Мария, а через два года сын Степа. Сергей не раз признавался в интервью, что очень счастлив. Кроме детей супругов связывают творческие отношения. В тандеме с режиссером Анной Матисон Безруков снял уже шесть фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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