Из Петербурга в Хельскинки позвонили по сети 5G

СНОВА ПЕРВЫЙ

28 лет назад в Петербурге был совершен первый в истории нашей страны звонок по мобильному телефону, который весил три килограмма. Тогдашний мэр города Анатолий Собчак связался со своим коллегой из города-побратима Сиэтла. Спустя годы вес мобильных телефонов уменьшился до сотни граммов, а связь нового поколения позволила не только разговаривать с человеком из другой страны, но и видеть его!

Первый звонок - всегда волнующий, но запоминающийся момент в жизни. Фото: Компания «Мегафон».

Новые возможности сетей мобильной связи 5G продемонстрировали в Петербурге накануне Петербургского Международного экономического форума. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе позвонили в Хельсинки президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто.На этом эксперименты не закончились: впервые в России (и снова в Петербурге!) состоялся звонок в сети 5G между абонентами разных операторов - «МегаФон» и Tele 2. Это доказало, что совместное использование инфраструктуры сети нового поколения разными операторами технически возможно.

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ

Сегодня много говорят о цифровой экономике, которая облегчит наш труд и сделает быт комфортнее. Но без мобильной связи нового поколения, обеспечивающей бесперебойную работу интернета вещей, беспилотного транспорта, «умных городов», виртуальной и дополненной реальности и многого другого, цифровизация невозможна.

- Сети 5G - это технология, которая является основой цифровой экономики, - говорит Фредерик Ваносчуйзе. - И сегодня мы становимся свидетелями настоящей цифровой революции в России. Уверен, что вместе с нашими коллегами мы сможем совершить цифровые прорывы и положить начало развитию новых технологий - виртуальной и дополненной реальности, телемедицины, в основе которых как раз таки и лежит использование сети 5G.

Конечно, развитие связи 5G требует дополнительных расходов, причем немаленьких. Но сотовые операторы могут существенно снизить затраты при совместном развитии сетей.

- Мы уверены, что сети 5G должны строиться на принципе, когда бизнес и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов (радиочастот, инфраструктуры и пр.), - отмечает Михаил Осеевский. - Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе. Первый шаг и показательный пример - создание совместного предприятия «Ростелекома» и «МегаФона».

КОГДА ЗАРАБОТАЕТ?

Стандарт мобильной связи 5G должен прийти на смену технологии LTE (4G). Максимальная скорость передачи данных в сетях этого стандарта будет достигать 20 Гбит/с, задержка сигнала составит 1 мс.

- То есть на высокой скорости можно будет смотреть 3D-видео и передавать видеоматериалы в высоком разрешении. 5G позволит массово использовать сервисы дополненной и виртуальной реальности, - добавляет Фредерик Ваносчуйзе. - Кроме того, 5G позволит подключить к мобильной сети большое количество различных устройств.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Петербурге появилась цифровая 5G-лаборатория

Соглашение о ее создании подписали компания «МегаФон» и Санкт-Петербургский государственный университет. Студенты университета будут разрабатывать и тестировать цифровые продукты, созданные на основе технологий 5G, а «МегаФон» поможет с выбором наиболее актуальных тематик для научных исследований и экспертной поддержкой.

- Мы инвестируем в будущее, ведь новым технологиям нужны сотрудники, умеющие мыслить и работать по-новому. В цифровой лаборатории студенты могут творить, экспериментировать, заниматься научно-технической деятельностью и создавать цифровые решения, которые позволят совершить инновационный прорыв в разных областях нашей экономики, - говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак. - Кроме того, мы будем давать студентам реальные бизнес-кейсы наших клиентов, на которых они смогут отрабатывать полученные знания.