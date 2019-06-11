2019-06-11T13:36:56+03:00
Звезды

Дмитрий Нагиев сыграет в кино Остапа Бендера без купюр

Артист уже опубликовал свое фото на одном из двенадцати стульев
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Дмитрий Нагиев станет Остапом Бендером.Дмитрий Нагиев станет Остапом Бендером.
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«Мосфильм» взялся за экранизацию романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Предполагается, что картина будет снята без цензурных купюр советского времени. Об этом сообщил официальный сайт киностудии.

Впервые в качестве режиссера полного метра выступит Петр Зеленов, который прославился отличной монтажной работой над фильмами «Легенда №17» и «Движение вверх».

- Мы не планировали никакого кастинга на роли Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, и сразу были намерены пригласить Дмитрия Нагиева и Дмитрия Назарова. Роли писались специально для этих артистов. Мы очень рады, что они согласились, несмотря на насыщенный съемочный график - рассказал Петр Зеленов.

- Я в Инстаграме уже достаточно г-о, поэтому выложу красивую, - написал исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев, опубликовав в соцсети соответствующее фото.

nagiev.universalnagiev.universal
Я в Инстаграме уже достаточно г-о, поэтому выложу красивую.
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Его партнер по сериалу «Кухня» Дмитрий Назаров тоже поделился снимком в образе своего героя Кисы Воробьянинова, написав:

- С потного носа сползает пенсне, под париком наводненье…

dmitry_nazarov_officialdmitry_nazarov_official
С потного носа сползает пенсне
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В данный момент на «Ленфильме» ищут исполнительниц женских ролей. Но уже отсняли несколько сцен в декорации «Старая Москва - Санкт-Петербург». В августе и сентябре запланированы экспедиции для натурных съемок в Архангельск Тбилиси и Сочи, а также для сцен на пароходе-колеснике «Н.В.Гоголь».

Пока не решено, как покажут Старгород и Нью-Васюки. Но известно, что новую киноверсию «12 стульев» завершат в январе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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