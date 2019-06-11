«Пальто» для дома

Если вы задумываетесь о строительстве собственного дома, то уже на этапе проектирования должны решить, какой материал будете использовать для его отделки. И это связано не только с эстетическим удовольствием от вида собственного жилья. Правильная облицовка - в зависимости от выбора материала - решает ряд проблем: в частности, защищает несущие конструкции от влаги, солнца, скачков температуры, прочих воздействий. А значит, каркас здания будет служить намного дольше. Впрочем, стремление к красоте тоже никто не отменял: фасад должен сочетаться с крышей и остальными деталями.

Дом до монтажа. Фото: Собственность компании «Красный камень».

- Выбрать материалы для дома - это все равно, что одеть важную модную даму, - говорит генеральный директор компании «Красный камень» Анатолий Комар. - Кровля - ее шляпа, фундамент - сапоги, очки - окна. А пальто - это как раз фасад. Притом в ансамбле загородного дома в принципе не должно быть более трех цветов, один из которых - зеленая трава летом или белый снег зимой.

Дом после монтажа. Фото: Собственность компании «Красный камень».

Если продолжить аллегорию и вспомнить, что встречают по одежке, становится понятно насколько этот процесс важный - выбор материалов для облицовки фасада. Профессионалы компании «Красный камень» советуют обратить внимание на облицовочную плитку. Это современная альтернатива камню и кирпичу, которая не только не уступает, но и превосходит их по своим характеристикам.

Дом до монтажа. Фото: Собственность компании «Красный камень».

- Во-первых, она на сто процентов имитирует фактуру натурального необработанного камня или кирпичную кладку, - рассказывает Анатолий Комар. - Во-вторых, она намного легче природных материалов, значит, общая нагрузка на стены даже ниже и их прочности ничего не угрожает. При этом стоит она значительно дешевле, чем камень или кирпич. А это тоже очень важно.

Дом после монтажа. Фото: Собственность компании «Красный камень».

Облицовочная плитка защитит дом от дождя, ветра, снега, перепадов температур и даже избыточной влажности. А еще она может имитировать кладку старинных городских зданий. Недаром одна из коллекций, которая есть в ассортименте компании «Красный камень», так и называется - «Старый Питер». Для горожанина, который строит дом с претензией на аутентичность, - это тоже очень важно.

- Вообще, отправляясь выбирать облицовочную плитку, нужно понимать, в каком стиле вы собираетесь строиться, - дает совет Анатолий Комар. - С помощью плитки можно воплотить в жизнь любой строительный проект: от загадочного Востока, до прагматичной Европы. Например, мрамор подойдет для средиземноморского стиля, а для Петербурга - кирпичные варианты. Кстати, облицовочная плитка подходит для отделки стен не только снаружи, но и внутри здания. С ее помощью создают очень популярный сегодня стиль лофт.

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