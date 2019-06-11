«ОДК-Климов» - «Добросовестный заказчик»

Электронная торговая площадка ETPRF.RU (ЭТП) впервые учредила специальную номинацию «Добросовестный Заказчик» - по итогам 2018 года. Награда в этой номинации вручена АО «ОДК-Климов». Всего по версии электронной торговой площадки добросовестный заказчик признаны шесть компаний.

В номинации участвовали все организации-заказчики, проводившие размещение на ETPRF.RU в течение 12 месяцев. Оценка проводилась в первую очередь по слеюущим критериям: соблюдение сроков проведения процедуры, указанных в извещении, сороков завершения процедуры/заключения договора; полнота и своевременность ответов на запросы на разъяснение документации; наличие в документации признаков акцентирования на конкретном поставщике; анализ обратной связи от поставщиков/участников процедур, в том числе по соблюдению своих обязательств по договору и оплате.

Победителей в номинации ЭТП рекомендует своим клиентам-поставщикам как добросовестных заказчиков.

- АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) ответственно подходит к размещению заказов на Электронной торговой площадке и соблюдению обязательств по договорам, - признали эксперты.