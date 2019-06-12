В Сибири нашли 100-летний трамвайный вагон из Ленинграда

Уникальный ленинградский трамвайный вагон, которому почти век, обнаружили в промзоне в Сибири. До недавних пор считалось, что вагонов такого типа не осталось. Теперь музейщики Петербурга ломают голову над тем, как вернуть вагон домой и сделать его частью экспозиции.

Любопытные снимки Василия Зорина – бывшего сотрудника петербургского «Горэлектротранса» – появились в сети в 2017 году. В лесах Новосибирска, на территории местного электровакуумного завода, мужчина наткнулся на сарай, сделанный из трамвайного вагона.

Будущий экспонат стоит на территории местного завода. Фото: Василий Зорин. Из архива Максима Ляденко

Петербургские специалисты детально изучили снимки и пришли к выводам только сейчас. Как выяснилось, под хозяйственный домик приспособили вагон ПС – «прицепной стальной».

Двухсторонние прицепные вагоны серии ПС выпускали на заводе «Красный Путиловец» (ныне Кировский завод) с 1929 года. До 1931-го трамвайное хозяйство Ленинграда – трамвайной столицы – снабдили 355 ПС-ками.

Цепляли их к вагонам МС – «моторным стальным», их запустил в производство в Ленинграде двумя годами ранее, в 1927-ом.

– Это один из символов эпохи, – поясняет специалист Музея городского электрического транспорта Петербурга, реставратор Максим Ляденко. – Такие трамваи перевозили пассажиров вплоть до 1970-го (в том числе и в годы блокады), а после трудились в качестве служебных, причем два вагона работают до сих пор.

Схема вагона ПС. Фото: Музей городского электрического транспорта Петербурга

В отличие от своих предшественников из дерева, стальные вагоны были удобнее и долговечнее. МС и ПС работали в команде: к моторному цепляли по два-три вагона, а из двух пар тех и других можно было скомпоновать четырехвагонный состав.

– Сейчас это кажется невероятным, но при наличии 24 посадочных мест внутри трамвайного вагона ПС могли проехать до 100 пассажиров, – рассказывают в Музее городского электротранспорта. – Четырехвагонный «колосс» управлялся одним вагоновожатым с контроллера в кабине головного вагона.

Изначально вагоны ПС были без дверей, а только с узорчатыми решетками на входе. Позже у них появились ширмовые двери. Отопление в таких трамваях отсутствовало.

– Некоторые конечные станции в Ленинграде не были оборудованы оборотными кольцами, – добавляет Максим Ляденко. – В таком случае головной трамвай МС расцеплялся, переезжал на соседний путь, а затем «подхватывал» прицепные вагоны с другой стороны.

К концу 60-х вагоны серии МС и ПС окончательно заменили на более современные и вместительные. Ленинград стал передавать вагоны в другие города Советского Союза.

– С фактом обнаружения ленинградского вагона в Новосибирске нет ничего странного: после войны в связи с обновлением подвижного состава Ленинград раздавал свои старые, но еще крепкие вагоны в другие города, – объясняет специалист. – Часть вагонов попала в Новосибирск.

Считалось, что последний оригинальный прицеп отправили в утиль в конце 90-х. Фото: Ray Degroote, 1959. Из архива Максима Ляденко

До недавних пор считалось, что последний оригинальный прицеп – ПС №58 – отправили в утиль в конце 90-х: долгое время его использовали как сарай в Трамвайном парке №1. В Музее электротранспорта настоящие МС-ки есть, а вот единственный прицепной вагон – это не исконный ПС, а переделанный служебный МС-3.

– Для петербургского музея это уникальная находка, – отмечает Ляденко. – Надеемся, данный вагон займет свое место в экспозиции в составе исторически достоверного трехвагонного поезда.

Электровакуумный завод «Союз» уже публично заявил, что отдать находку в музей не против. Петербуржцам остается поднять вагон из земли и придумать, как доставить его за три тысячи километров.