Замок из цветов и кит из бутылок: Как в Петербурге прошел парад в честь Дня России

Ароматно и в ритме марша провели День России в Петербурге. На удивление, отечественного триколора ни в руках у участников праздничных мероприятий, ни у зрителей не было. Зато иностранной символики было полно, ведь 12 Июня город стал площадкой для торжества разных стран и наций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714358" frameborder="0"></iframe> День России 2019 празднует Санкт-Петербург.Олег ЗОЛОТО

Главной темой Дня России стал театр: весь 2019 год в России посвятили этому неуловимому искусству. Праздничным маршем по Невскому проспекту прошли разные персонажи, но большинство из них объединила театральная тематика. А маски Трагедии и Комедии встречались 12 Июня на каждом шагу.

Маски Трагедии и Комедии встречались 12 Июня на каждом шагу.Фото: Олег ЗОЛОТО

Шествие по главному проспекту города поразило не только красотой, но и цирковыми номерами. Вот такая парочка, например, прошагала по Невскому на огромных ходулях.

Шествие поразило цирковыми номерами.Фото: Олег ЗОЛОТО

Гвоздем праздничной программы стал Международный фестиваль цветов. Сказочные персонажи в цветах, композиции из цветов и целые цветочные замки двигались по центру Петербурга на особых платформах. Авторами живых композиций стали лучшие флористы из Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов, Венгрии.

Гвоздем праздничной программы стал Международный фестиваль цветов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Посмотреть на шествие собрались тысячи горожан. Традиционно, на тротуарах Невского проспекта и на Дворцовой площади, где финишировала цветочно-музыкально-театральная колонна, не осталось свободного места.

На тротуарах Невского не осталось свободного места.Фото: Олег ЗОЛОТО

Синего кита собрали не из цветов, а из пластиковых бутылок. Он напомнил зрителям об экологии.

Кит напомнил зрителям об экологии.Фото: Олег ЗОЛОТО

Одним из гостей фестиваля стала Япония. Любопытно, что и гейши, и балерины, и другие персонажи цветочных платформ двигались по городу под звуки Военного оркестра Королевской гвардии Омана. Вместе с лучшими оркестрами России он провел показательное выступление на Невском и стал участником Дефиле оркестров на Дворцовой.

И гейши, и балерины, и другие персонажи цветочных платформ двигались по городу под звуки военного оркестра.Фото: Олег ЗОЛОТО

Парад продолжился балом у Зимнего дворца. Там флористы продемонстрировали работы в конкурсных номинациях «Лучший букет», «Лучшая цветочная прическа», «Лучший цветочный костюм», «Лучшее оформление блюда», «Лучший цветочный зонт», «Лучшая платформа и «Лучшее цветочное панно».

Парад продолжился балом у Зимнего дворца.Фото: Олег ЗОЛОТО

Оркестры поразили зрителей интересными обработками. Украшением бала стало самое массовое исполнение духовыми оркестрами «Полета шмеля». А завершили праздничный день гала-концерт, посвященный Дню России, и салют.

Украшением бала стало массовое исполнение «Полета шмеля».Фото: Олег ЗОЛОТО

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