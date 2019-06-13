Поход в цирк с Авто Премиумом

Группа «Авто Премиум» продолжает добрую традицию организации и проведения воскресных мероприятий для семей, воспитывающих особых детей из социального клуба «Бабочка». 16 июня 2019 года ребята вместе с родителями побывают в Цирке на Фонтанке.

Очередной воскресный проект для семей «Бабочка» обещает быть очень увлекательным. Ребята с мамами и папами отправятся в Цирк на Фонтанке - на великолепное представление братьев Запашных «ЭпиЦЕНТР мира». Это шоу - настоящий многонациональный калейдоскоп, в основе которого вечные темы дружбы, любви, толерантности и согласия между людьми.

Побывать в знаменитом Цирке на Фонтанке – это уже нерядовое событие, особенно для ребят с особыми потребностями. Специально для них Цирк подготовит отличные места на первых рядах, а группа «Авто Премиум» организует веселые развлечения в фойе Цирка перед началом представления и в антракте.

Фото Романа Останина.

Партнер проекта – новый русский продукт МЁКИ, совсем недавно появившийся в Санкт-Петербурге благодаря изобретательному ресторатору Михаилу Кузьмину. Эти вкуснейшие пирожки на тонком тесте с разными начинками, которые могут пополнить даже постное меню, уже оценили гурманы. С удовольствием оценят МЁКИ и участники воскресного похода в Цирк с «Авто Премиумом».

И еще одним подарком для ребят станут сертификаты от развлекательного парка «Озорные белки», куда они отправятся вместе с родителями в следующие летние выходные.

Для родителей дилерские центры подготовят экспозицию автомобиля ŠKODA KODIAQ – модели, которая отлично подходит для дальних путешествий всей семьей и комфортных поездок по городу. Кроме того, группа «Авто Премиум» организует запись на тест-драйв всех желающих, в том числе гостей Цирка на Фонтанке в этот день, а также предложит специальные условия приобретения и обслуживания автомобилей ŠKODA в любом из трех дилерских центров в Санкт-Петербурге.

До встречи в «ЭпиЦентре мира»!

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