Территория SKODA FAMILY в рамках крупнейшего семейного open-air
Официальные дилеры ŠKODA ГК WAGNER поддерживают семейный фестиваль «Папин День» вот уже пятый год. Все потому, что это уникальная площадка для объединения тысяч молодых семей, обмена опытом и бесценного совместного досуга!
Семья - это мир, который всегда в движении. Именно поэтому для марки ŠKODA семья является неиссякаемым источником вдохновения. В рамках фестиваля «Папин День» есть возможность познакомиться с маркой ŠKODA поближе, узнать чуть больше о ценностях марки, понять, почему автомобили ŠKODA созданы для семей.
Активный отдых с семьей - это не просто способ развлечься или вырваться из серых будней. Это шанс дополнить семейный альбом ещё одним потрясающим воспоминанием, которое будет согревать в течение всей жизни!
Главные события фестиваля: традиционные «папа-старты», «территория ŠKODA Family» и «семейный тест-драйв».
«Территория ŠKODA Family» - это познавательно-развлекательная площадка, обучающая правилам дорожного движения для детей до 9 лет в игровой форме.
Фото предоставлено ГК WAGNER.
«Семейный тест-драйв» - это возможность протестировать любой автомобиль из модельного ряда ŠKODA на живописных дорогах Крестовского острова, и убедиться почему они так подходят для семьи. Все автомобили оснащены детскими креслами.
Все участники тест-драйва в день мероприятия получат особые условия на приобретение нового автомобиля.
Также в программе фестиваля:
- ŠKODA Family Photo – инстапринтер для пополнения семейного альбома
- Лаунж-зона для теплых встреч с друзьями и обмена опытом.
- Творческие мастерские, научные и интерактивные шоу.
- Приятные сюрпризы и отличное настроение.
Для комфортного пребывания на фестивале мам и пап с малышами, мы традиционно оборудуем шатер кормления и пеленания.
Вход на фестиваль свободный. Участие в «Папа-стартах» по предварительной записи на сайте.
Сайт дилерских центров ŠKODA группы WAGNER: https://skoda-wagner.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU