20 лучших специалистов в сфере красоты и здоровья выбрали в Петербурге

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась 23 мая в ресторане «Особняк Глуховского». Победителей выбирали в трех категориях — «Здоровье», «Красота» и гран-при.

Автор фото: Инна Климцева.

В категории «Здоровье» награду получили сразу три представителя Северной столицы — пластический хирург Филипп Романчишен, Дмитрий Мазепов и его стоматологический центр «Дентал-Палас», а также Надежда Рослякова и ее Центр медицинской косметологии.

Автор фото: Инна Климцева.

Среди лучших в сфере здоровья также были названы Анастасия Белодубровская (Москва), Наталья Киреева (Саратов), Наталия Воронцова (Ярославль), Кристина Неделяева, Елена Зуева и Екатерина Сарбучева.

Автор фото: Инна Климцева.

Куда больше специалистов из Петербурга оказалось среди победителей в номинации «Красота». Среди них — Ирина Волкова и ее Школа по мануальному татуажу, Ольга Чижик, Юлия Квятык, Александра Матвеева, Александр Смирнов и Анна Костенко. Награду в этой категории получили также Надежда Бровкина (Иркутск) и Кристина Петраковская (Находка).

Автор фото: Инна Климцева.

Гран-при были отмечены Инна Жиркова (Москва), Татьяна Ситникова и Маргарита Любимова (Санкт-Петербург).

Праздничное настроение гостей и победителей премии весь вечер поддерживал ведущий Даниил Артман. Участников церемонии ждала насыщенная программа: модный показ от молодых петербургских дизайнеров, выступления артистов и розыгрыш призов от партнеров и спонсоров проекта.