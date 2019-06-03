2019-06-13T16:42:10+03:00
Досуг

20 лучших специалистов в сфере красоты и здоровья выбрали в Петербурге

Список самых успешных профессионалов и компаний из разных городов России озвучили на церемонии награждения премии Top Brands&Persona THE BEST
Поделиться:
Автор фото: Инна Климцева.Автор фото: Инна Климцева.
Изменить размер текста:

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась 23 мая в ресторане «Особняк Глуховского». Победителей выбирали в трех категориях — «Здоровье», «Красота» и гран-при.

Автор фото: Инна Климцева.

Автор фото: Инна Климцева.

В категории «Здоровье» награду получили сразу три представителя Северной столицы — пластический хирург Филипп Романчишен, Дмитрий Мазепов и его стоматологический центр «Дентал-Палас», а также Надежда Рослякова и ее Центр медицинской косметологии.

Автор фото: Инна Климцева.

Автор фото: Инна Климцева.

Среди лучших в сфере здоровья также были названы Анастасия Белодубровская (Москва), Наталья Киреева (Саратов), Наталия Воронцова (Ярославль), Кристина Неделяева, Елена Зуева и Екатерина Сарбучева.

Автор фото: Инна Климцева.

Автор фото: Инна Климцева.

Куда больше специалистов из Петербурга оказалось среди победителей в номинации «Красота». Среди них — Ирина Волкова и ее Школа по мануальному татуажу, Ольга Чижик, Юлия Квятык, Александра Матвеева, Александр Смирнов и Анна Костенко. Награду в этой категории получили также Надежда Бровкина (Иркутск) и Кристина Петраковская (Находка).

Автор фото: Инна Климцева.

Автор фото: Инна Климцева.

Гран-при были отмечены Инна Жиркова (Москва), Татьяна Ситникова и Маргарита Любимова (Санкт-Петербург).

Праздничное настроение гостей и победителей премии весь вечер поддерживал ведущий Даниил Артман. Участников церемонии ждала насыщенная программа: модный показ от молодых петербургских дизайнеров, выступления артистов и розыгрыш призов от партнеров и спонсоров проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
День России в Санкт-Петербурге 12 июня 2019 года: Парад цветов на Невском, танцевальный флешмоб у Гостиного двора и салют над Невой
Поскольку праздник в честь Дня России в 2019 году выпал не середину недели, то мероприятия, посвященные ему, начнутся в Санкт-Петербурге накануне, в выходные
В петербургском Планетарии №1 покажут мультимедийный балет
14 июня в Санкт-Петербурге шоу «Времена года» откроет проект «Балет под звездами», который объединит классическую музыку, одну из лучших балетных трупп города и возможности крупнейшего планетария в мире
В Москве пройдут бесплатные экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром»
Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы приглашает москвичей и гостей столицы посетить ведущие предприятия оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности города в рамках проекта Открой#Моспром
Новости 24
В Петербурге поймали мигрантов, угонявших и разбиравших исключительно «Нексии»
На участке КАД между проспектом Культуры и развязкой в Мурино закроют одну полосу
Кондратьевский проспект заволокло едким дымом из-за пожара на заводе «Красный Выборжец»
Под Петербургом появился самый современный в России железнодорожный переезд
Петербуржцы массово отправились в Финляндию и провели День России в пробках на границе
Минутка доброты: Петербургский таксист помог инвалиду перейти через дорогу
Петербуржцы расстроились отсутствию салюта на День России, зато посмотрели репетицию «Алых парусов»
Таксист с Думской ограбил петербуржца на 35 тысяч рублей
У поселка имени Свердлова «Тойота» отправила «девятку» в столб, водитель ВАЗа погиб
Вратарь «Зенита» Лунев извинился за пьяный дебош во Внуково
Жильцов дома на Выборгской улице эвакуировали из-за трещины в стене
Пожарным пришлось снимать школьников, гулявших ночью по крыше дома на Дворцовой набережной
Прогноз погоды в Санкт-Петребурге на 13 июня: облачно, дождь и до +21