В Санкт-Петербурге выберут Queen Model 2019

Красота во имя добра! Под таким девизом пройдет Queen Model 2019 3 июля 2019 в ресторане «Летучий голландец» в Санкт-Петербурге. Победительница конкурса получит не только корону, но и право представлять Россию на мировом шоу Miss & Mrs. Elite Beauty Queen 2019, который состоится в Латвии (Рига-Юрмала) 28 июля - 4 августа. А все собранные деньги пойдут на лечение тяжело больным детям.

- Средства, полученные организаторами Queen Model 2019, также пойдут на благотворительность и будут направлены в фонд «Линия жизни», - рассказали нам утроители мероприятия.

В конкурсе красоты мирового класса Queen Model 2019 участвуют представительницы прекрасного пола в возрасте 18-45 лет. Отметим, что шоу впервые будет проходить в Петербурге.

В жюри конкурса войдут представители бизнес-элиты, политики, шоу-бизнеса, медиа-сферы.