Воздушные гимнасты, фантастические звери и живой оркестр: в Петербурге на площади Островского стартовала Театральная олимпиада-2019

Сегодня, 15 июня, площадь Островского в Санкт-Петербурге на целых пять часов превратилась в огромные театральные подмостки. На всем ее протяжении, от Невского проспекта до площади Ломоносова, развернулся настоящий карнавал - с канатаходцами и воздушными гимнастами, оркестром, верблюдами, летающими лошадьми и танцорами в причудливых масках. Так - масштабно и роскошно - прошло в Северной столице открытие Театральной олимпиады-2019.

Перед Александринским театром 15 июня развернулось настоящее шоу.Фото: Артем КИЛЬКИН

Спектакли под открытым небом

В России Театральная олимпиада проводится второй раз - до этого её в 2001 году принимала Москва. Но петербургский вариант с московским не идет ни в какое сравнение - и даже по мировым меркам обещает быть по-настоящему уникальным.

Тысячи зрителей пришли на площадь Островского.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Во-первых, у нас Театральная олимпиада будет длиться почти пять месяцев, - рассказал «Комсомолке» Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра, который был выбран в качестве главной площадки фестиваля. - Для сравнения - в 2001 году она длилась всего месяц. Ну и во-вторых, у на совершенно фантастический масштаб - 52 театра из 21 одной страны. Многие из них прекрасно знают в Европе - а вот в Россию они приедут впервые.

Церемония открытия прошла у Александринского театра.Фото: Артем КИЛЬКИН

Церемонию открытия посетили и первые лица - министр культуры России Владимир Мединский и врио губернатора Александр Беглов.

- Сегодня радостный день в культурной истории нашей страны, - отметил Мединский. - Это без преувеличения центральное событие Года театра. Хочу отметить, что впервые Театральная олимпиада пройдёт одновременно в двух странах - не только в России, но и в Японии. Там она начнётся чуть позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714897" frameborder="0"></iframe> В Петербурге 15 июня открылась Театральная олимпиада 2019.Артем КИЛЬКИН

На открытии Театральной олимпиады показали спектакли знаменитых уличные труппы мира.Фото: Артем КИЛЬКИН

Театр без границ

В церемонии открытия на площади Островского примут участие восемь коллективов из Франции, Польши, Германии, Нидерландов и России. И если при словосочетании «театральный коллектив» вам представляется нечто чопорное и помпезное - забудьте. Главный принцип олимпиады - «больше разнообразия». Так, началось мероприятие с того, что артист Александринского театра Максим Кагин в костюме Арлекина прошел над площадью по натянутой стропе на высоте 26 метров.

Фестиваль примет больше 30 театральных постановок из 15 стран мира.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам самого Максима, такой трюк под силу выполнить далеко не каждому опытному канатаходцу.

- Было сложно, конечно, - рассказал он корреспонденту «КП». - Во-первых, не было балансира - вместо него я держал две дымовые шашки. Во-вторых, с трудом получилось сосредоточиться из-за сильного шума и ветра.

Масштабный международный фестиваль Петербург будет принимать до самого декабря.Фото: Артем КИЛЬКИН

И это - только маленькая деталь церемонии открытия. Следом за Максимом, например, перед зрителями выступила труппа барабанщиков из Франции Transe Express. В какой-то момент барабанщики в прямом смысле слова пошли в народ - спустились со сцены и продолжили представление среди прямо посреди толпы.

Фестиваль соберет лучшие зарубежные театры и национальные труппы из регионов России.Фото: Артем КИЛЬКИН

А впереди - еще много интересного. В программе заявлены воздушные гимнасты, футуристические звери в огромных металлических шарах, фантастические корабли с пушками, заряженными конфетти, уникальные ростовые куклы и многое, многое другое. Представления будут длиться до десяти часов, так что если поторопитесь - вполне можете успеть. Только будьте внимательны - на площади Островского и перед ней уже собралась огромная толпа в несколько тысяч человек. Всем желающим места может и не хватить.