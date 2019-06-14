Петербургский ТЦ «Мега Дыбенко» не будет работать целый день из-за рухнувших перекрытий

Торговый центр «Мега Дыбенко» не будет работать всю пятницу, 14 июня. Причиной для этого стало обрушение перекрытий, которое произошло нынешним утром. О том, что в одном из крупнейших ТЦ Петербурга случилось ЧП, в соцсетях рассказали очевидцы инцидента.

- В «Мега Дыбенко» рано утром рухнул потолок на парковке, - написали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Потолок крытой автостоянки одновременно являлся и полом части самого торгового центра, расположенного над паркингом. По предварительной информации, накануне там проводили строительные работы. Но, по всей видимости, рабочие перестарались - железобетонная плита ослабла и одной стороной упала вниз. Туда, где на пустой парковке стояла одна-единственная машина.

Но владельцу повезло - авто помяло лишь частично. Если бы перекрытие рухнуло целиком, то иномарку можно было бы отправлять под списание.

На место ЧП сразу же приехали экстренные службы и специалисты стройнадзора. Пока эксперты решают, что делать с «открывшимся порталом», торговый центр временно приостановил работу.

- Торговый центр «Мега Дыбенко» закрыт по техническим причинам. Магазин «ИКЕА», расположенный в отдельном здании, работает в обычном режиме, - сообщает пресс-служба «Меги».

Разрешат ли открыть ТЦ перед выходными, или нет - станет известно позднее. Наверняка владельцы магазинов не захотят упускать прибыль, но решающее слово останется за техническими специалистами.

По предварительным данным, пострадавших при ЧП нет.