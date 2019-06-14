2019-06-14T14:37:52+03:00
Общество

Пулково расширил выезд из зоны прибытия пассажирского терминала

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Север- ной Столицы» расширила проезжую часть на выезде из зоны прибытия с трех до шести полос
Поделиться:
Пулково расширил выезд из зоны прибытия с 3 до 6 полос.Пулково расширил выезд из зоны прибытия с 3 до 6 полос.
Изменить размер текста:

На новом участке дороги установлены дополнительные автоматические шлагбаумы, оборудованные системой бесконтактной оплаты проезда.

Принятая мера увеличит пропускную способность выездной группы и повысит комфорт встречающих и провожающих в аэропорту. Всего в зонах прибытия и отправления централизованного пассажирского терминала Пулково установлено 15 автоматических шлагбаумов на въезд и выезд.

Три новых шлагбаума оборудованы системой бесконтактной оплаты проезда.

Три новых шлагбаума оборудованы системой бесконтактной оплаты проезда.

Напоминаем, что в соответствии с правилами пользования парковочным комплексом аэропорта в зонах прибытия и отправления разрешается только остановка для быстрой посадки и высадки пассажиров. Максимальное время бесплатного нахождения автомобилей у терминала составляет 15 минут. Стоянка запрещена. При превышении лимита времени действуют тарифы на платный проезд через зону централизованного пассажирского терминала. Повторный бесплатный заезд возможен только через 30 минут после первого въезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге поймали очередную банду обнальщиков, отмывших почти 130 миллионов рублей
Из горящего приюта для животных спасли 300 кошек и 7 собак
Прощание с Феликсом Кармазиновым пройдет в Кронштадтском морском соборе
Опубликовано видео с места убийства жены вратаря хоккейного СКА Максима Соколова
Больше триллиона рублей инвестиций привлекла Ленинградская область на Международном экономическом форуме в Петербурге
На крытой парковке в «Мега Дыбенко» обрушились перекрытия
В Ленинградской области пропала 93-летняя пенсионерка
«Друзья внука» и «коммунальщики» обчистили пенсионеров на несколько сотен тысяч рублей
До конца июня между Петербургом и Москвой будут ходить дополнительные «Ласточки»
Повеселились и хватит: Думскую могут «закрыть»
У съезда с КАД на проспект Косыгина «Солярис» протаранил «Газель» и зацепил еще несколько машин
Прогноз погоды на пятницу и выходные в Санкт-Петербурге: кратковременные дожди, грозы и ясное воскресенье