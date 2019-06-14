Пулково расширил выезд из зоны прибытия пассажирского терминала

На новом участке дороги установлены дополнительные автоматические шлагбаумы, оборудованные системой бесконтактной оплаты проезда.

Принятая мера увеличит пропускную способность выездной группы и повысит комфорт встречающих и провожающих в аэропорту. Всего в зонах прибытия и отправления централизованного пассажирского терминала Пулково установлено 15 автоматических шлагбаумов на въезд и выезд.

Три новых шлагбаума оборудованы системой бесконтактной оплаты проезда.

Напоминаем, что в соответствии с правилами пользования парковочным комплексом аэропорта в зонах прибытия и отправления разрешается только остановка для быстрой посадки и высадки пассажиров. Максимальное время бесплатного нахождения автомобилей у терминала составляет 15 минут. Стоянка запрещена. При превышении лимита времени действуют тарифы на платный проезд через зону централизованного пассажирского терминала. Повторный бесплатный заезд возможен только через 30 минут после первого въезда.