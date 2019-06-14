Куда сходить в Санкт-Петербурге в выходные 15-16 июня 2019 года: День рождения Летнего сада и уличные театры

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Волшебник страны Оз»

Легкий, смешной, остроумный и красочный спектакль для детей и их родителей. Это первая постановка для маленьких театралов в репертуаре «НДТ». По словам создателей, они постарались по-новому взглянуть на знакомый сюжет и персонажей, изменив их к лучшему. Вместе со зрителями актеры рассуждают на важные темы: о том, что каждый мечтает о сердце, а люди часто гоняются за химерами, не замечая главного.

Красочный спектакль понравится маленьким театралам. Фото: сайт театра.

- Зрителей ждут удивительные превращения и самые настоящие фокусы, иллюзии и неожиданности; ураган, таинственный лес, путешествие над пропастью, - рассказывают организаторы. - Чехарда остроумных шуток, смешные танцы и акробатические трюки, мелодии старых пластинок и самобытный фолк-рок.

Спектакль «Волшебник страны Оз» по достоинству оценили театральные критики. Артисты представили постановку на фестивалях «Золотая маска в Эстонии», «Театры Санкт-Петербурга - детям», «КукАрт» и даже завоевали премию за «Лучший актерский ансамбль».

Где: Небольшой драматический театр льва Эренбурга, проспект Кима, 6.

Когда: 15 июня.

Начало: 14.00, 18.00.

Цена билетов: 700 рублей.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Открытие «Театральной олимпиады – 2019»

Лучшие спектакли 15 стран мира покажут петербуржцам и гостям города в рамках «Международной театральной олимпиады». Основной площадкой станет Александринский театр. В течение полугода на Главной и Новой сценах выступят труппы из Германии, Франции, Китая, Венгрии, Японии, Италии, а также театры из разных регионов России. Как правило, открытия олимпиад всегда проходят с размахом. И театральная – не исключение. 15 июня на площади Островского перед Александринским театром соберутся восемь уличных коллективов из разных стран.

Фестиваль откроется 15 июня. Фото: предоставлено организаторами.

Для зрителей они подготовили шоу с акробатами, существами из будущего, ростовыми куклами, цветочными конструкциями и удивительными летательными аппаратами. Так, среди выступающих будет знаменитый театр «летающих барабанщиков» «Transe Express». Французы представят свою легендарную постановку «Mobile Homme». Действие начнется с парада барабанщиков, которые взлетают в небо и превращаются в воздушных гимнастов. Они выполнят головокружительные трюки и в итоге изобразят инсталляцию гигантского мобильного человека. Вертикальные шоу этого театра, соединяющие в себе музыку, цирк, хореографию и современное искусство проходят на высоте 30-40 метров от земли. Остальные представления будут не менее яркими.

Где: Площадь Островского.

Когда: 15 июня.

Начало: 18.00.

Вход свободный.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Фестиваль «Летний сад — 315»

Любимое место и гордость петербуржцев - Летний сад - отмечает день рождения: 315 лет со дня открытия. Присоединиться к празднованию красивой даты приглашают всех желающих. В течение трех дней фестиваля гости смогут познакомиться с историей старейшего сада Северной столицы. Жители города и туристы увидят театрализованные зарисовки, отрывки из спектаклей, исторические реконструкции танцев и променадов. Аллеи сада наполнятся звуками живой музыки в исполнении известных оркестров и музыкантов, поэзией русских классиков и современников. В программе праздника выступления известных музыкальных коллективов. Например, камерного оркестра «Северная Симфониетта» под управлением Фабио Мастранджело, ансамбля «Терем-квартет», а также исполнителей хитов советской эстрады и джазменов. Кроме того, на территории организуют красивые цветочные фотозоны, мастер-классы, викторины, розыгрыши с призами, сувениры, инсталляции с воссозданными парфюмерными ароматами XIX века и многое другое. Подробнее узнать расписание можно на сайте spb.kp.ru или letniysad315.ru/#about.

Где: Летний сад.

Когда: 14-16 июня.

Начало: 12.00-22.00.

Цена билетов: взрослые – 600 рублей,

300 рублей – школьники, студенты, пенсионеры,

50 рублей – дети.

ШОУ

«Кармен»

Новая версия нашумевшего спектакля Ильи Авербуха. На неделю в Петербурге соберутся звезды фигурного катания, которые представят зрителям историю цыганки Кармен. Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, чемпион мира и Европы Алексей Ягудин исполнит роль тореадора Эскамильо, а олимпийский чемпион мира, чемпион мира и Европы Роман Костомаров предстанет перед зрителями в роли Хосе.

Петербуржцев ждет яркое и музыкальное шоу. Фото: предоставлено организаторами.

Компанию им составит роковая испанка Кармен - литовская фигуристка, тринадцатикратная чемпионка Литвы, призер чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко. В шоу участвуют 80 артистов, используется более 200 костюмов и несколько тонн многоярусных декораций.

Где: СК «Юбилейный», улица Добролюбова, 18.

Когда: 15 – 22 июня.

Начало: 20.00.

Цена билетов: 1200 – 3500 рублей.

А ЧТО ЕЩЕ…

Лирическая комедия «Старая дева» 15 июня в ДК «Выборгский». Трогательная сказка для взрослых о том, как главный герой ошибся адресом и нашел свою судьбу. В основе сюжета - пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

С 14 по 16 июня «Всероссийский фестиваль красок» на стадионе «Кировец». Начало в 16.00.

Лучшие клоунские номера известных артистов театра «Лицедеи» Леонида Лейкина, Анвара Либабова, Виктора Соловьева, Анны Орловой и Александры Скворцовой в спектакле «Ая-яй-ревю». Начало 16 июня в 19.00.

В самом центре Петербурга соберутся сотни комиков со всей России на StandUpФестиваль SPB 2K19. Выступления пройдут в барах на Рубинштейна, театре «Зазеркалье» и Манежной площади.

Мюзикл «Золушка» для детей и их родителей в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало 16 июня в 12.00.