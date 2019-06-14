2019-06-14T19:33:34+03:00
Общество

«Коммунисты России» просят возбудить уголовное дело против создателей сериала «Чернобыль»

По словам членов партии, в фильме демонизирован образ Советской власти и советских людей
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Создателей сериала обвиняют в публичной клевете.Создателей сериала обвиняют в публичной клевете.Фото: кадр из фильма
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Американский сериал «Чернобыль» вышел на экраны в начале мая и сразу привлек к себе внимание. Фильм рассказывает о жуткой радиационной аварии на Чернобыльской АЭС. Вокруг проекта много споров. Одни называют сериал гениальным, другие настаивают, что создатели переврали историю и преподнесли трагедию по-своему.

К тем, кто остался недоволен «Чернобылем», присоединилась партия «Коммунисты России». Глава исполкома ЦК партии Сергей Малинкович требует возбудить уголовное дело против создателей сериала. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

- Подано заявление в Следственный комитет из-за публичной клеветы. Есть ряд эпизодов, которые не являются художественным вымыслом. В них описываются поступки конкретных исторических лиц или организаций, не имеющие отношения к действительности, - объясняет Малинкович. - Понятно, что их не привлечь. Но у нас есть с некоторыми странами соглашения об экстрадиции. Если они окажутся, допустим, в Кубе, нам вполне могут их передать.

Кроме того, коммунисты обратились в Роскомнадзор. Они настаивают, что необходимо ограничить доступ российских пользователей к сериалу.

-Йохан Ренк и Крэйг Мазин старательно сделали свою работу - превратили трагедию в развесистую клюкву, оскорбили и унизили память о людях, ценой своих жизней, спасавших соотечественников от страшной беды, - говорится в сообщении на сайте партии. - Теперь эти господа должны понять, что стали злейшими врагами для народа России, который всегда обладал хорошей памятью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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