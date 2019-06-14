«Ты - не ты, когда голоден»: В Пушкине 64-летний мужчина въехал в магазин на Audi A6
Посетители супермаркета в Пушкине стали свидетелями необычной аварии. Прямо на их глазах 64-летний водитель элитной Ауди А6 на скорости влетел в витрину магазин, снес ограждения и припарковался возле кассы. Все произошло так филигранно, что никто из покупателей, к счастью, не пострадал. Они, к слову, не долго были ошеломлены произошедшим. Увидев, что с шофером все в порядке, очевидцы продолжили свои покупки.
- Машина в магазине? Пф! Люди спокойно в кассу стоят на первом фото, - удивляются пользователи соцсетей.
Водитель въехал в кассу Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Сейчас жители Петербурга смеются над неосторожным водителем: "Ты - не ты, когда голоден".
- Там же фарш сегодня по скидкам был! - соревнуются горожане в шутках.
- Водитель, наверное вышел и попросил покупателей пропустить его к кассе без очереди, потому что ему только сигарет, - подхватывают юмористы.
В аварии никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга
- Здравствуйте, я ваш водитель такси. Заказ подан, - смеются пользователи соцсетей
- Ну правильно, а то сначала в тележку все грузи, потом на кассу, потом снова в тележку и только тогда в машину, а так проще, - добавляют горожане.
Причины ДТП выяснят ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
- При невыясненных обстоятельствах водитель совершил въезд в здание магазина через витрину, - сообщают в ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. - В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.
Водитель, к слову, был трезв.
Посетители после аварии продолжили покупки Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Авария вызвала смех у горожан Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Пользователи шутят, что водителя привлек фарш по скидкам Фото: ДТП и ЧП Петербурга
ИСТОЧНИК KP.RU