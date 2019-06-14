2019-06-14T23:43:56+03:00
Происшествия

«Ты - не ты, когда голоден»: В Пушкине 64-летний мужчина въехал в магазин на Audi A6

Водитель снес витрину и припарковался у кассы
Роман ЛЯЛИН
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Водитель въехал прямо в магазин Фото: ДТП и ЧП ПетербургаВодитель въехал прямо в магазин Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Посетители супермаркета в Пушкине стали свидетелями необычной аварии. Прямо на их глазах 64-летний водитель элитной Ауди А6 на скорости влетел в витрину магазин, снес ограждения и припарковался возле кассы. Все произошло так филигранно, что никто из покупателей, к счастью, не пострадал. Они, к слову, не долго были ошеломлены произошедшим. Увидев, что с шофером все в порядке, очевидцы продолжили свои покупки.

- Машина в магазине? Пф! Люди спокойно в кассу стоят на первом фото, - удивляются пользователи соцсетей.

Водитель въехал в кассу Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Водитель въехал в кассу Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Сейчас жители Петербурга смеются над неосторожным водителем: "Ты - не ты, когда голоден".

- Там же фарш сегодня по скидкам был! - соревнуются горожане в шутках.

- Водитель, наверное вышел и попросил покупателей пропустить его к кассе без очереди, потому что ему только сигарет, - подхватывают юмористы.

В аварии никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В аварии никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- Здравствуйте, я ваш водитель такси. Заказ подан, - смеются пользователи соцсетей

- Ну правильно, а то сначала в тележку все грузи, потом на кассу, потом снова в тележку и только тогда в машину, а так проще, - добавляют горожане.

Причины ДТП выяснят ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Причины ДТП выяснят ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

- При невыясненных обстоятельствах водитель совершил въезд в здание магазина через витрину, - сообщают в ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. - В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.

Водитель, к слову, был трезв.

Посетители после аварии продолжили покупки Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Посетители после аварии продолжили покупки Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Авария вызвала смех у горожан Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Авария вызвала смех у горожан Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Пользователи шутят, что водителя привлек фарш по скидкам Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Пользователи шутят, что водителя привлек фарш по скидкам Фото: ДТП и ЧП Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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