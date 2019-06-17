2019-06-17T17:39:00+03:00
Общество

Программист отсудил 23 миллиона рублей у швейцарской компании

Конфликт возник из-за уникальной программы, которую Антон Мамичев разрабатывал три года
Сергей ВОЛЧКОВ
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Антон Мамичев.Антон Мамичев.
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Дело международного масштаба рассмотрел Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Программист Антон Мамичев подал иск на 23 миллиона рублей к швейцарской компании Veeam Software, которая с октября 2016 года незаконно использовала его уникальные разработки.

Предметом спора стала программа eLearning Metadata Manager. Если не вдаваться в сложные технические подробности, ее можно назвать платформой для создания образовательных курсов в Интернете. Но платформой непростой. По словам Мамичева, eMM позволяет полностью подготавливать процесс обучения: разрабатывать лекции, семинары, тесты и программные симуляции, готовить к печати учебники и сборники лабораторных работ.

- Это штучный продукт, - поделился с «Комсомолкой» Антон. - Я занимался им три года в одиночку в свободное от работы время. Как правило, по вечерам и по ночам. Написал более тридцати тысяч строчек кода. По нормативам столько за год-два должна делать команда из десяти человек.

eMM позволяет полностью подготавливать процесс обучения.

eMM позволяет полностью подготавливать процесс обучения.

Программу Мамичев передал во внутреннее пользование компании «Интервим», в которой на тот момент работал, - «дочке» Veeam Software. А когда спустя несколько лет пришло время увольняться - Антона пригласили работать в Италию, предложил начальству договор: компания продолжает пользоваться eMM, но исключительные права остаются у него. На этом этапе все и пошло наперекосяк: в «Интервим» программисту заявили, что все его разработки - корпоративная собственность и никаких прав он на них не имеет. Попытки уладить конфликт мирно успехом не увенчались. Выход остался только один - обратиться в суд. Сумму ущерба Мамичев на момент подачи иска оценил почти в 44 миллиона рублей.

Разбирательство длилось около полутора лет. В ходе процесса Антон отказался от требований к Amazon и снизил сумму иска примерно до 27 миллионов рублей. В итоге суд решил иск удовлетворить, но сумму претензий снизить до 23 с небольшим миллионов. По словам Антона, итогом дела он полностью удовлетворен.

Доказательства своей правоты программист собрал исчерпывающие.

Доказательства своей правоты программист собрал исчерпывающие.

- Теперь осталось уладить некоторые технические и юридические моменты, - рассказал программист «КП». - После этого, думаю, я продолжу работу над eMM, чтобы обновить и вывести ее на рынок.

Правда, решение суда еще не вступило в законную силу, и оппоненты Антона могут подать апелляцию. Но, скорее всего, все останется как есть: доказательства своей правоты программист собрал исчерпывающие.

КСТАТИ

А при чем тут Amazon

Некоторые городские СМИ сообщили, что Мамичев отсудил 23 миллиона не у кого-нибудь, а у «дочки» американского интернет-гиганта Amazon, а то и у него самого. Спешим развеять слухи. Действительно, компания Amazon в судебном иске значилась, но никаких финансовых претензий у программиста к ней не было, а было только требование раз и навсегда удалить программу, из-за которой началась эта история, со своих серверов. 10 октября Мамичев и вовсе отказался от требований к Amazon, и компанию убрали из списка ответчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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