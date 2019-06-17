2019-06-17T17:43:34+03:00
Общество

В Петербурге пришвартовался водородный «катамаран будущего» Energy Observer

Уникальное судно, совершающее кругосветное плавание, до 20 июня будет стоять у причала на Адмиралтейской набережной
Петр КИБЕР
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К причалу на Адмиралтейской набережной пришвартовался водородный эко-катамаран.К причалу на Адмиралтейской набережной пришвартовался водородный эко-катамаран.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жители и гости Санкт-Петербурга, гулявшие утром 17 июня в районе Адмиралтейской набережной, могли увидеть, как по Неве шло необычное судно. Это был уникальный катамаран Energy Observer, совершающий с 2017 года кругосветное плавание.

- Катамаран будет стоять у причала на набережной до 20 июня. На него можно будет зайти, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Надо сказать, что Energy Observer уникален своей конструкцией. Но не в плане судоходных возможностей, а в энергии, на которой он работает. Основной двигатель судна использует в качестве топлива экологически чистый водород.

Вообще «экология» - главное слово при описании катамарана. Перестроенный французскими специалистами из гоночного, он своим существованием пропагандирует разумное использование источников энергии. Электричество на катамаране вырабатывается при помощи солнечных батарей, которыми украшен весь корпус корабля, а также двумя ветрогенераторами, расположенными на подъемных крыльях.

На борт судна можно попасть до 20 июня. Потом катамаран продолжит кругосветку. Фото: Артем КИЛЬКИН

На борт судна можно попасть до 20 июня. Потом катамаран продолжит кругосветку.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сам проект 30-метрового эко-катамарана был всячески поддержан властями Евросоюза, а также ЮНЕСКО и Международным агентством по возобновляемым источникам энергии – IRENA. При их помощи уже два года катамаран странствует по морям и океанам, в портах пребывания пропагандируя экологические ценности идею сохранения природных ресурсов.

В четверг судно покинет Северную столицу и отправится дальше по маршруту. После Петербурга катамаран отправится в Европу, далее в планах обойти вокруг обеих Америк, дойти до Азии и вернуться домой, во Францию. Завершится масштабное плавание к 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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