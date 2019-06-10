2019-06-17T17:48:02+03:00
Новости компаний

Петербург принял участие в Дне пивовара

В рамках всероссийской акции понаблюдать за производством популярного во всем мире напитка могли все желающие
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Победители квеста. Фото из архива компании.Победители квеста. Фото из архива компании.
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В России отпраздновали День пивовара, и уже по традиции в этот день один из крупнейших заводов позвал к себе на производство гостей со всей страны. Главным условием был возраст – посмотреть, как изготавливают пенный напиток, могли лишь те, кому уже исполнилось 18 лет, При этом речь шла о безалкогольном пиве.

«За кулисы пивоварения» на завод «Балтика» могли попасть жители разных городов - от Петербурга до Хабаровска. Для посетителей была подготовлена увлекательная программа с интересными фактами про историю напитка. Но и это еще не все. Экскурсия проходила в форме квеста. Гости могли попробовать себя в роли режиссеров-пивоваров и отправиться по лабиринту производственных помещений.

Экскурсия была познавательной. Фото из архива компании.

Экскурсия была познавательной. Фото из архива компании.

Основной же темой стала научная часть. Например, гостей знакомили с особенностями подбора и подготовки ингредиентов для безалкогольного пива, показали, как вода проходит очистку на трех фильтрах и подготавливается в течение трех часов, чтобы быть одинаковой на всех производственных площадках от Петербурга до Хабаровска.

- Экскурсия на завод - отличная идея и интересное времяпрепровождение для компании друзей, - поделился своими впечатлениями один из участников праздника. - Было интересно в живую понаблюдать за производством – раньше я такое видел только по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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