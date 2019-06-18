Кинотеатр «Люксор» приглашает на «Ночь кино»

В конце недели 21 июня жителей Санкт-Петербурга ждёт самый сложный выбор: великая музыка или великие преступления?

В 22:00 проект "Ночь кино" сразу в двух кинотеатрах «Люксор Лето» и «Люксор Континент», но на этот раз репертуар будет абсолютно разный.

Зрителей «Люксор Лето» ждут две истории о том, как музыка и вера в собственную мечту смогла поменять жизнь, в это же время посетители "Люксор Континент" смогут поближе познакомить с преступлениями знаменитого маньяка Чарльза Мэнсона. Только тебе решать, как ты проведешь эту ночь. Билеты уже в продаже в кассах кинотеатров.

Подробности можно уточнить по телефонам: 8 (812) 449-10-80 - ТРК «Лето» или 8 (812) 677-62-25 – ТРЦ «Континент»