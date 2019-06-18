2019-06-18T11:48:17+03:00
Звезды

Данелия не собирался снимать Басилашвили в «Осеннем марафоне»

Все решила ассистентка по актерам
Ольга МЕДВЕДЕВА
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В этом году фильму «Осенней марафон» исполняется 40 лет.В этом году фильму «Осенней марафон» исполняется 40 лет.Фото: кадр из фильма
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Ближайшую неделю до «Алых парусов» эфиры программы «Вечерний Ургант» ведутся из Петербурга. Первым гостем Ивана стал народный артист России Олег Басилашвили.

Ведущий давно мечтал с ним пообщаться в своем проекте, но как-то все не получалось. Ургант-младший хорошо знаком с Олегом Валерьяновичем и не только потому, что его бабушка когда-то с ним играла в одних спектаклях. Иван учился у Андрея Толубеева, поэтому курс студентов театральной академии базировался в стенах БДТ.

Коктель, коктель... Хиппи лохматый! - Осенний марафон.Отрывок из фильма "Осенний марафон".

Весомых поводов встретиться оказалось два. Ургант пояснил зрителям, что в этом году фильму «Осенней марафон» исполняется 40 лет, а исполнителю главной роли Олегу Басилашвили – 85.

В беседе выяснилось, что Георгий Данелия не собирался снимать артиста в этой картине.

- Он не знал меня лично, а видел только в фильмах, где я играл умелых, стройных, красивых подлецов и белогвардейцев. Все решила ассистент по актерам Леночка Судакова, с которой я тоже знаком не был. Она пошла на провокацию - вызвала меня якобы на пробы. Я приехал, зашел к Данелии в кабинет и сказал, что я приехал сниматься. А он, как человек мягкий сказал: «Ну, конечно, почему вы опаздываете, сейчас будем работать», - рассказал артист.

- Откуда же взялась легенда от том, что режиссер увидел актера, подходящего на главную роль в зеркало заднего вида автомобиля, когда тот переходил дорогу? - спросил Иван.

- Эту легенду Данелия создал уже после выхода фильма на экраны, - отшутился Басилашвили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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