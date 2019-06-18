«Как быстро летит время»: Анастасия Волочкова отметила четверть века после окончания Вагановского училища

Балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram архивные снимки, которые могли бы умилить подписчиков, если бы у них была возможность писать комментарии. Но артистка давно отключила их из-за негативных высказываний.

- Мои дорогие, сегодня у меня памятная дата. Ровно 25 лет назад я с блеском и красным дипломом стала выпускницей Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой в родном Санкт-Петербурге. Как быстро летит время! А это - приглашение на выпускной (если пролистнете), я написала тогда от руки моей любимой учительнице по математике Ирине Николаевне Маленковой, с которой мы дружим и по сей день! Она моя самая преданная поклонница! А я ее люблю всем сердцем! Она научила меня не числа складывать, а количество добра, - написала Настя в микроблоге.

volochkova_art Мои дорогие, сегодня у меня памятная дата..

С тех времен сегодняшняя звезда шоу-бизнеса успела стать солисткой Мариинки, а затем исполняла балетные партии в Большом театре, откуда ее с треском уволили, якобы из-за лишнего веса и высокого роста.