2019-06-18T13:02:34+03:00
Дом. Семья

Мимимишное видео знакомства балтийской нерпы с тюленем умилило соцсети

В петербургском центре помощи ластоногим показали подготовку питомцев к возвращению в дикую природу
Петр КИБЕР
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Балтийские нерпы и серые тюлени - невероятно милые существа.Балтийские нерпы и серые тюлени - невероятно милые существа.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Тюлени и нерпы - одни из самых милых животных. Блестящие мордочки и огромные глаза не оставляют равнодушным никого. В петербургском центре спасения тюленей спасают всех ластоногих, попавших в беду. Потом из возвращают в дикую природу, перед этим отучив от человека. Лучший путь для этого - общение с себе подобными. Как знакомятся двое обитателей центра - нерпа и тюлень, зоозащитники сняли на видео.

- Для того, чтобы Малышка Нерва и Окунева 2 побыстрее отвыкали от человека и для того, чтобы им было повеселее, мы решили их соединить вместе, - пишут сотрудники центра в соцсетях.

Пользователи соцсетей отозвались на видео десятками умилительных комментариев.

- Чудо какое! Какая прелесть! А тюленька испуганно спряталась, - восторгаются сценой знакомства петербуржцы.

Нерпа и тюлень подружились в петербургском центре помощи ластоногим. Видео: "Фонд друзей балтийской нерпы"/ vk.com/sealrescue

Как отмечают сами специалисты, первой на контакт пошла нерпочка, так как и в природе балтийские нерпы - очень самоуверенные и даже наглые существа. Лежащая с царственным видом среди серых тюленей нерпа - нередкое явление. При этом если тюлень подплывет поинтересоваться «понаехавшей» гостьей, то тут же получит ластой по физиономии.

Поэтому сотрудники центра опасались, что нерпа будет гонять тюленя, однако ластоногие подружились. Сейчас у них все хорошо, а чуть позднее сотрудники центра выпустят своих любимцев в воды Финского залива. При всей привязанности к милым существам, спасатели надеются никогда не увидеть их у себя - чем дальше нерпы и тюлени от людей, тем дольше они проживут.

Напомним, что за последнее время участились случаи гибели ластоногих в водах Финского залива. Тушки животных находили по всему побережью. Причины высокой смертности пока не выяснены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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