Церемония награждения Urban Awards пройдет под темой «Вечерний УРБАН»

Каждый год церемония награждения Urban Awards проходит в определенном стиле. На этот раз организаторы решили удивить гостей и сделать финальный вечер в духе полноценного Late night show. Вечерний Урбан – так звучит главная тема 11-ой федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards, которая состоится 27 июня в Санкт-Петербурге. Это значит, что мы нацелены провести мероприятие, после которого все его гости, независимо от результатов премии, останутся с положительными эмоциями. Ведущие будут сопровождать вечер в стиле Ивана Урганта, Джимми Фэллона и Джимми Киммела, скрашивая атмосферу острыми шутками и не позволяя никому заскучать.

В эфире «Вечернего УРБАНА» будут все главные звезды девелопмента, люди, формирующие облик Северной столицы и регионов России, и, конечно, много заслуженных побед.

Существуют лишь два принципиальных различия вечерних шоу на телевидении и церемонией награждения Urban Awards. Шоу выходят практически каждый день, а федеральная премия всего 1 раз в год. И, в отличие от телевизионных программ данного жанра, премия ставит перед собой задачу не только развлечь людей, но и определить достойнейших представителей в области недвижимости. А узнать имена лучших объектов и компаний вы сможете 27 июня в «Доме Беггровых».

Приобрести билеты можно на официальном сайте премии Urban Awards.