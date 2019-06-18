2019-06-18T14:15:16+03:00
Общество

Первым дважды стобалльником ЕГЭ-2019 в Петербурге стал выпускник лицея №470

Школьники Северной столицы уже поставили рекорд по профильной математике и литературе
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге выпускник лицея №240 получил 100 баллов сразу по двум предметам. Фото: Архив "КП"В Петербурге выпускник лицея №240 получил 100 баллов сразу по двум предметам. Фото: Архив "КП"
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Позади горячая пора – основной этап сдачи ЕГЭ завершился. Теперь выпускникам осталось только дождаться последних результатов. А первые итоги уже есть. И они для Петербурга впечатляющие.

– Зафиксировано сразу два новых рекорда – количество максимальных результатов на ЕГЭ по профильной математике и литературе, – рассказали в пресс-службе Комитета по образованию.

Так, стобалльников про профильной математике в Петербурге стало в четыре раза больше, чем в прошлом году. Высшую оценку получили 82 выпускника. Отличились и гуманитарии. На ЕГЭ по литературе 83 работы оценили в 100 баллов. Для сравнения – в прошлом году их было 61.

Улучшились результаты и по истории - 27 стобалльников (в прошлом году таких было всего девять). По «сотке» на химии также заработали 62 петербургских выпускника, а в прошлом году их было 46.

ЗНАЙ НАШИХ

Отличился среди стобалльников в Петербурге выпускник лицея №470 Калининского района. Именно Евгений Ратушняк взял сразу два максимальных результата – по профильной математике и химии. Когда объявят оставшиеся оценки по ЕГЭ к нему, возможно, присоединятся и другие отличники. А пока – он первый мультистобалльник этого года в Северной столице.

Евгений Ратушняк получил максимальные баллы по профильной математике и химии. Фото: Комитет по образованию

Евгений Ратушняк получил максимальные баллы по профильной математике и химии. Фото: Комитет по образованию

таким лаврам петербургский ученик шел упорным трудом. Женя решал по несколько вариантов ЕГЭ каждую неделю и успешно выступал на олимпиадах. С математикой, правда, такие «близкие» отношения возникли не сразу, а вот химия – сразу была в фаворитах среди школьных предметов.

– Математика мне стала интересна только в 8 классе, когда она стала сложной. С тех пор я начал самостоятельно изучать не только школьную программу, но и программу 1 и 2 курсов института по учебникам. Химия мне понравилась сразу, и я начал принимать участие в олимпиадах, появились успехи и победы, – рассказывает Евгений.

Но лицеист – вовсе не типичный «ботаник». В школньые годы он не только сидел над учебниками, но и много времени уделял своим интересам. А особенно спорту: Женя занимается в секции стендовой стрельбы, катается на горных лыжах и любит путешествовать.

КСТАТИ

Последние ЕГЭ основного этапа прошли 13 июня. В этот день выпускники сдавали биологию и информатику и ИКТ. Результаты по ним объявят не позднее 27 июня. Кроме того, одиннадцатиклассники ждут результаты по русскому языку – обязательному для сдачи предмету, а также по физике, иностранным языкам и обществознанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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