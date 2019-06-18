Экскурсия к центру Петербурга с Александром Друзем

14 июня 2019 года знаток Санкт-Петербурга Александр Друзь провел экскурсию по Невскому проспекту для гостей группы официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» и показал, где находится центр Северной столицы.

Экскурсанты вместе со знаменитым интеллектуалом создавали скопления людей на тротуарах и набережных, повсюду, где группа останавливалась, чтобы прослушать рассказ Александра Друзя.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

- Это Друзь? - спрашивали друг друга горожане. А сам Александр Абрамович комментировал, что петербуржцы очень интеллигентные люди и всегда уважительно относятся к личным границам друг друга.

Гостям «Авто Премиума» выпала уникальная возможность познакомиться с известным знатоком в роли эксперта по Петербургу. После выпуска его книги «Петербург. Пешком по городу» россияне узнали много любопытного о Северной столице, а знакомые с детства достопримечательности открылись с новыми оттенками.

Маршрут по Невскому проспекту, одной из самых знакомых магистралей города, удивил даже журналистов, участвовавших в проекте. Одной из неожиданных остановок стала точка, которую называют центром Санкт-Петербурга – рядом с Большим Гостиным двором, почти напротив Пассажа.

Маршрут стартовал на Кирпичном переулке и завершился на Невском, 88, в ресторане «Сафьян» @safianrest, где экскурсанты провели интересный вечер в компании Александра Друзя.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Во время ужина в ресторане «Сафьян», угостившего гостей блюдами русской и европейской кухни в авторской интерпретации, участники мероприятия долго общались с Александром Абрамовичем. В этот вечер они открыли для себя нового Друзя – общительного человека с острым чувством юмора и феноменальной памятью, хотя знаток утверждает, что запоминает лишь то, что ему интересно.

Участники проекта получили в подарок книгу с автографом Александра Друзя.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Для знатока был организован трансфер на автомобиле ŠKODA KODIAQ.

Поближе познакомиться с этим автомобилем и записаться на тест-драйв в салоны «Авто Премиум» смогли и участники экскурсии. Экспозиция ŠKODA KODIAQ разместилась в точках старта и финиша маршрута.

Это вторая экскурсия авторского проекта «Петербург, Ленинград, Петроград», стартовавшего в апреле 2019 года. До конца года дилеры группы «Авто Премиум» планируют организовать еще нескольких пешеходных и комбинированных экскурсионных маршрутов по необычным локациям и в интересном сопровождении.

Автомобилями проекта выступят все модели ŠKODA, каждая из которых впишется в знаменитый профиль Северной столицы.

История Петербурга с Александром Друзём.14 июня 2019 года знаток Санкт-Петербурга Александр Друзь провел экскурсию по Невскому проспекту для гостей группы официальных дилеров SKODA Авто Премиум и показал, где находится центр Северной столицы.

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