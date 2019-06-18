2019-06-18T14:42:34+03:00
Новости компаний

«Вы могли его видеть»: большие данные МегаФона помогают находить пропавших людей

Система была разработана и протестирована совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте 2019 года
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Геворк Вермишян-генеральный директор компании «МегаФон», Григорий Сергеев-председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор АНО «Центр поиска пропавших людей», Чупашева Светлана Витальевна-генеральный директор Российского Агентства стратегических инициатив. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».Геворк Вермишян-генеральный директор компании «МегаФон», Григорий Сергеев-председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор АНО «Центр поиска пропавших людей», Чупашева Светлана Витальевна-генеральный директор Российского Агентства стратегических инициатив. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».
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Ведущий оператор цифровых возможностей МегаФон запустил специальную платформу для поиска пропавших детей и взрослых с использованием технологии анализа «больших данных» - «МегаФон. Поиск», сокращающую время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут. Только за время проведения пилота с АНО «Центр поиска пропавших людей» система помогла в поиске более 60 человек.

Как работает «МегаФон. Поиск»? Система с помощью больших данных анализирует круг людей, которые могли бы находится в момент пропажи человека и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом.

- Система была разработана и протестирована совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте 2019 года, - рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян на II Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов, который сегодня стартовал в Московской области.

Пилотный проект с АНО «Центр поиска пропавших людей» прошел с 24 марта по 18 июня. Сообщения отправлялись лишь абонентам МегаФона, давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты. Уже во время пилота первоначальные границы рассылки были расширены: помимо Московской области sms стали отправлять по всем регионам присутствия компании, а к информации о пропаже несовершеннолетних добавились сведения и о пожилых людях.

Среднее количество номеров, на которое производились рассылки в рамках одной кампании – 2000, минимальное количество – 33, а максимальное – 3209. Среднее время отработки алгоритма (от запроса на рассылку до факта самой рассылки) приблизительно 2 минуты. Всего за время проведения пилота наша система помогла в поиске более 60 человек.

«МегаФон.Поиск» - это новое слово в технологиях поиска, - говорит Олег Леонов, координатор ПСО «Лиза Алерт». - Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «МегаФон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку».

- Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 30 тысяч - дети, это огромная цифра, - отметил Геворк Вермишян. - Ключевой фактор успешного поиска – время. Новый сервис «МегаФон.Поиск» позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших детей и предоставляет возможность максимально качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями. Мы искренне рады, что система «МегаФон. Поиск» уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, доказала свою эффективность и по каждой из них мы можем сказать: «Найден! Жив!». Это огромная работа, которую мы продолжим делать. Мы приветствуем инициативу создания экспертного совета при «Центре поиска пропавших людей» и гордимся тем, что входим в него с реальными проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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