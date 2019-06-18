2019-06-18T20:50:17+03:00
Досуг

Легендарный Альберт Асадуллин поговорит за чашечкой чая с петербургскими поклонниками

В Петербурге пройдет творческий вечер с кумиром нескольких поколений
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге состоится творческая встреча с Альбертом АсадуллинымВ Петербурге состоится творческая встреча с Альбертом АсадуллинымФото: Предоставлено "Комсомолке"
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В 2019 году обладателю легендарного голоса, неповторимому Орфею, заслуженному артисту РСФСР Альберту Асадуллину исполнилось 70 лет. Несмотря на солидный возраст, он до сих пор выглядит, как юноша, а пение его завораживает поклонников. В начале июля кумир нескольких поколений посетит Петербург для того, чтобы «за чашечкой чая» рассказать о своем творческом пути, поделиться со зрителями опытом и поговорить о самом сокровенном.

Легендарному голосу Орфея исполнилось 70 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Легендарному голосу Орфея исполнилось 70 летФото: Предоставлено "Комсомолке"

Творческая встреча с Асадуллиным состоится в Доме Молодежи Василеостровского района 3 июля 2019 года. Хозяйка и ведущая авторского проекта «Разговоры за чашечкой чая» Наталья Дроздова собирается вместе со зрителями поздравить певца с юбилеем. Также в программе вечера запланированы песни, стихи, разговоры, творческие сюрпризы для маэстро и гостей в зале.

На вечере выступил юный иллюзионист-волшебник Олег Королев Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На вечере выступил юный иллюзионист-волшебник Олег КоролевФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Магия голоса маэстро необъяснима, а, как известно, подобное притягивает подобное, поэтому мне показалось вполне логичным пригласить на этот вечер мага и волшебника! Фокусник-иллюзионист Олег Королев наверняка сможет удивить и меня, и героя вечера, и, конечно, зрителей, - рассказала Наталья Дроздова.

«Разговоры за чашечкой чая» с Асадуллиным начнутся 3 июля 2019 года в Доме Молодёжи на Большом проспекте В.О. в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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