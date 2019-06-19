Время мечтать: На «Алых парусах» может появиться новая традиция

«Алые паруса» для тех, кто прощается со школой, стали большим и долгожданным праздником, который подводит черту детству и открывают дорогу во взрослую жизнь. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднику, рассказал выпускник лицея №554 Приморского района Давид Карапетян. Одиннадцатиклассник также выступил с необычной инициативой.

Юный петербуржец предложил завести новую традицию для выпускников на «Алых парусах», которую можно было бы начать уже с этого года. А именно – загадывать желание в тот момент, когда бриг с алыми парусами будет разворачиваться перед Дворцовым мостом.

– Если мое предложение рассмотрят и примут, это может стать важной частью праздника для выпускников, – сказал Давид. – Этот разворот и выход парусника на новый курс символизирует для нас окончание детства и начало взрослой жизни. Если именно в этот момент мы попробуем загадать свои желания, уверен, что они обязательно сбудутся.

Председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева эту идею поддержала и отметила, что уже в ночь с 23 на 24 июня со сцены ее смогут озвучить ведущие праздника – Иван Ургант и Даша Александрова.

КСТАТИ

Подумать о заветных мечтах во время «Алых парусов» смогут несколько десятков тысяч выпускников. На праздник приглашены больше 33 тысяч выпускников петербургских школ, а также заведений среднего профессионального образования. Кроме того, традиционно на праздник приглашаются гости и из других регионов. Их в этом году будет около 8 тысяч человек. Это выпускники из Ленинградской, Псковской, Новгородской, Московской областей, Костромы, Смоленска, Перми и других городов. Каждому выпускнику дарят два пригласительных, чтобы он мог позвать с собой члена семьи или друга. В общей сложности на «Алые паруса» ожидается 88 тысяч зрителей.

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