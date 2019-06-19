2019-06-19T12:44:17+03:00
Досуг

Десятки жгучих цыганок собрались в ДС "Юбилейный"

Сердце Алексея Ягудина–тореадора покорили петербургские Карменситы
Лилия КОЗЛОВА
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В ДС "Юбилейный" в Петербурге десятки цыганок растопили ледВ ДС "Юбилейный" в Петербурге десятки цыганок растопили лед
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Несколько десятков Кармен смогли растопить лед ДС "Юбилейный" вчера, 18 июня, где были подведены итоги официального флешмоба Ледового шоу Ильи Авербуха "Кармен", гастроли которого сейчас идут в Петербурге. 43 жгучие цыганки, несколько десятков красных роз, сотни фотографий с фигуристами, неистовая страсть к танцу и буря эмоций.

Говоря о стиле Кармен воображение сразу рисует образ страстной и дерзкой цыганки, коварной обольстительницы мужчин. Яркий и чарующий образ, одновременно пугающий и манящий. Многие участницы акции не ограничились элементами костюма, а продумали весь образ: от макияжа до веера. Им удалось передать чувственный образ обаяния и соблазна испанской красавицы.

Очаровательные Карменситы продумали свои образы до мельчайших деталей

Очаровательные Карменситы продумали свои образы до мельчайших деталей

Столь колоритные и яркие участники акции после завершения Ледового шоу Ильи Авербуха «Кармен» были приглашены на лед для неформальной фотосессии. Тореадор, роль которого исполняет Алексей Ягудин, уделил время и сфотографировался с каждой жгучей испанской вечера.

Успех такой творческой коллаборации со зрителями неслучаен. Трагическая история цыганки покорила многих читателей и зрителей оперы Жоржа Бизе. Сегодня опера входит в репертуар почти всех оперных трупп, под знаменитую музыку Жоржа Бизе неоднократно побеждали на спортивных соревнования фигуристы.

Напомним, что попасть на Ледовое шоу Ильи Авербуха «Кармен» бесплатно могли все, кто готов был прийти в испанском национальном костюме или в стиле цыганки Кармен. Новую версию шоу можно увидеть в ДС «Юбилейный» до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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