2019-06-19T16:16:51+03:00
Досуг

Три дня абсолютного смеха

В Санкт-Петербурге завершился самый главный StandUp Фестиваль жизни, вселенной и вообще
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Питер - идеальное место для такого фестиваля.Питер - идеальное место для такого фестиваля.
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На три дня Санкт-Петербург превратился в столицу юмора, собрав лучших представителей жанра: к 350 участникам из самых разных уголков России впервые за все время проведения фестиваля присоединились стендаперы из Белоруссии, Казахстана, Хорватии, Ирландии, США, Индии, Аргентины и даже Австралии.

Площадками StandUp Фестиваля стали 25 сцен, баров и концертных залов на Рубинштейна и Малой Садовой, а самой масштабной точкой притяжения зрителей стала Главная сцена на Манежной площади, где за 3 дня побывало более 85 000 человек! Естественно в 2k19 такое эпичное событие не могло состояться только в оффлайне - онлайн-трансляции концертов с главной сцены в сети VK собирали свыше 1 200 000 просмотров ежедневно. Общий же охват аудитории в социальных сетях составил сумасшедшие (!!!) 50 000 000 человек.

Самой масштабной точкой притяжения зрителей стала Главная сцена на Манежной площади.

Самой масштабной точкой притяжения зрителей стала Главная сцена на Манежной площади.

- Питер - идеальное место для такого фестиваля, летом он притягивает тех, кто хочет погулять, посмотреть город, а тут еще и десяток людей, которые могут их насмешить, - прокомментировал стендап-комик Виктор Комаров. Профессионально. Бесплатно! Разве это не классно?

Всего программа фестиваля включила более 200 концертов как начинающие комиков, так и хедлайнеров главных стендап-объединений страны: шоу Stand Up на ТНТ, Stand-Up Club #1, StandUp Store Moscow, StandUp Petersburg, LABELcom и других.

Как и его старший брат - крупнейший в мире фестиваль искусств Fringe в Эдинбурге - StandUp Фестиваль в Питере не стал ограничиваться только стендап-программой, а включил выступления уличных театров, фокусников, команд импровизаторов, музыкальных групп, а также специальные лекции, мастер-классы. Завершился Фестиваль 17 июня большим гала-концертом, в котором приняли участие победители и финалисты конкурсной программы. Его покажут по ТНТ в новом сезоне шоу Stand Up, который стартует в конце лета.

Конечно, не обошлось без типичных и очень любимых организаторами питерских особенностей: внезапных дождей во время open-air выступлений, а также не менее внезапных и, конечно же, очень интеллигентных жителей Северной столицы, которые не хотели, чтобы на “их тихой улице” состоялось одно из самых заметных культурных событий года. Но без этого всего и Питер не Питер, и фестиваль - не фестиваль. А значит, как гарантируют продюсеры мероприятия, следующим летом StandUp Фестиваль вернется в Санкт-Петербург.

Площадками StandUp Фестиваля стали 25 сцен и несколько баров.

Площадками StandUp Фестиваля стали 25 сцен и несколько баров.

И самая большая благодарность тем, без кого этого фестиваля не было бы: продюсерский центр TvoyProducer и лично Степану Пестрякову, генеральный партнер мероприятия “Клинское безалкогольное”, Comedy Radio, VK, ТНТ4, KudaGo, Radisson и другим. Спасибо и до встречи в 2020!

ДОСЛОВНО

Руслан Белый, стендап-комик:

- Событие получилось очень атмосферным и, на мой взгляд, с большим заделом на будущее. Я уверен, что формат фестиваля будет только расширяться и развиваться, давая начинающим комикам возможность вливаться в наше постоянно растущее стендап-коммьюнити.

Всего программа фестиваля включила более 200 концертов.

Всего программа фестиваля включила более 200 концертов.

Андрей Кузьмин, победитель конкурса "Открытый микрофон":

- Несмотря на то, что я самый взрослый из молодых комиков - мне 52 года - это мой первый большой фестиваль, и чувства меня просто переполняют! Все просто невероятно! Я приехал из Краснодара и скажу важную вещь для всех начинающих стендаперов - нельзя вариться исключительно в тусовке своего региона, надо обязательно ездить на такие вот мероприятия. Этот опыт нельзя ни с чем сравнить! Первое мое выступление здесь было просто “в асфальт” - не было ни одного зрителя, фестиваль еще только начался. Но потом открылось окно в доме напротив, меня слушал один мужик и хлопал мне, и это мне очень понравилось. Я понял, что если мы хотим чего-то добиться, мы должны выступать в любом месте и в любое время.

Андрей Левин, продюсер фестиваля:

- StandUp Фестиваль мы начали проводить в Санкт-Петербурге 6 лет назад, и за это время он из маленького мероприятия, сцены которого были разбросаны по всему городу, перерос в огромную движуху, которую при этом нам удалось организовать очень компактно. К тому же, я думаю, главным итогом фестиваля стало то, что нам удалось создать огромную работающую платформу, благодаря которой самые разные стендаперы смогут развиваться и окончательно связать свою жизнь со стендапом. Некоторых из них зрители ТНТ смогут увидеть уже в августе в новом сезоне шоу "StandUp".

ИСТОЧНИК KP.RU

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