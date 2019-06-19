Интернет со скоростью 1,6 Гбит/с на смартфоне

Демонстрация невиданных ранее в России скоростей состоялась в офисе лидера цифровых возможностей компании МегаФон. Рекорд мобильной скорости был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с. Это новый рекорд в сети МегаФона на пользовательском оборудовании.

- Сегодня мы снова подтвердили свое технологическое лидерство и сделали еще один шаг вперед, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми быстрыми мобильными скоростями: те, кто обладает смартфонами с поддержкой гигабитного LTE, могут скачивать за доли секунды файлы огромного размера, - отметил директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Наши клиенты все активней используют интернет-сервисы, предлагаемые компанией: смотрят кино, слушают музыку и больше времени проводят в интернете.

Так, в I квартале 2019 года каждый клиент в среднем использовал 10,7 ГБ интернет-трафика - это на 27,6% больше, чем год назад.

- Чтобы наши клиенты не сталкивались с проблемой низких скоростей скачивания, мы предоставляем возможность использовать сеть последнего поколения LTE 87% россиян на всей территории страны, - добавил Ваносчуйзе.

- Наше сотрудничество с оператором «МегаФон» направлено на то, чтобы помочь российским пользователям получить максимум в области мобильной связи, - подчеркнула Юлия Клебанова, вице-президент Qualcomm Europe Inc. по развитию бизнеса. - Сеть LTE Advanced станет фундаментом для построения сетей 5G а неавтономной архитектуре, и мы с нетерпением ожидаем новых возможностей поработать вместе с МегаФоном и Nokia и приблизить наступление в России эры 5G, с приходом которой станут доступны новые возможности связи на мульти-гигабитных скоростях с ультранизкой задержкой.