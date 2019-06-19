2019-06-19T17:16:22+03:00
Общество

Ап, и тигры у ног моих сели…

«Авто Премиум» организовал для семей клуба «Бабочка» воскресный поход на шоу братьев Запашных в Петербурге
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Фото предоставлено группой «Авто Премиум».Фото предоставлено группой «Авто Премиум».
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В воскресенье 16 июня 2019 года группа ребят из социального клуба Бабочка вместе со своими семьями побывала на представлении в Большом Цирке на Фонтанке.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Масштабное шоу братьев Запашных «ЭпиЦЕНТР мира» впечатлило не только виртуозными выступлениями воздушных гимнастов, акробатов, эквилибристов, жонглеров, но и номером с дюжиной тигров и львов, завершившимся шествием одного из хищников по барьеру арены в полуметре от зрителей. От встречи с такими великолепными животными замирает сердце.

Красочное шоу братьев Запашных, сюжет которого построен вокруг чемпионата мира по футболу, выполнено в лучших цирковых традициях. Есть здесь и клоуны, и взаимодействие со зрителями, игравшими огромными футбольными мячами в завершение шоу.

Режиссером-постановщиком циркового шоу «ЭпиЦЕНТР мира» является Евгений Шевцов, главным балетмейстером и помощником режиссера – Ольга Полтарак.

Музыкальные композиции в исполнении певицы Алисы Вокс передают национальные особенности стран, представленных в номерах программы. Уникальные костюмы, яркие декорации и сложнейший реквизит подчеркивают колоритность каждого выступления.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Для семей, объединенных социальным клубом «Бабочка», это второе мероприятие, организованное «Авто Премиумом» в 2019 году. И вновь воскресный поход удался благодаря сотрудничеству с самой площадкой – на этот раз с Цирком, а также с партнерами проекта – новым русским продуктом «Мёки» и развлекательным парком «Озорные Белки», предоставившими подарки для ребят.

Перед началом представления и в антракте «Авто Премиум» подготовил для ребят и всех гостей Цирка развлекательную программу с ведущим, а перед Цирком был размещен популярный ŠKODA KODIAQ, на тест-драйв которого смогли записаться все желающие.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Группа «Авто Премиум» готова предложить специальные условия приобретения и обслуживания автомобилей ŠKODA в любом из трех дилерских центров в Санкт-Петербурге.

«ЭпиЦЕНТР мира» там, где мы вместе.

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK и Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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