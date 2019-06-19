Ап, и тигры у ног моих сели…

В воскресенье 16 июня 2019 года группа ребят из социального клуба Бабочка вместе со своими семьями побывала на представлении в Большом Цирке на Фонтанке.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Масштабное шоу братьев Запашных «ЭпиЦЕНТР мира» впечатлило не только виртуозными выступлениями воздушных гимнастов, акробатов, эквилибристов, жонглеров, но и номером с дюжиной тигров и львов, завершившимся шествием одного из хищников по барьеру арены в полуметре от зрителей. От встречи с такими великолепными животными замирает сердце.

Красочное шоу братьев Запашных, сюжет которого построен вокруг чемпионата мира по футболу, выполнено в лучших цирковых традициях. Есть здесь и клоуны, и взаимодействие со зрителями, игравшими огромными футбольными мячами в завершение шоу.

Режиссером-постановщиком циркового шоу «ЭпиЦЕНТР мира» является Евгений Шевцов, главным балетмейстером и помощником режиссера – Ольга Полтарак.

Музыкальные композиции в исполнении певицы Алисы Вокс передают национальные особенности стран, представленных в номерах программы. Уникальные костюмы, яркие декорации и сложнейший реквизит подчеркивают колоритность каждого выступления.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Для семей, объединенных социальным клубом «Бабочка», это второе мероприятие, организованное «Авто Премиумом» в 2019 году. И вновь воскресный поход удался благодаря сотрудничеству с самой площадкой – на этот раз с Цирком, а также с партнерами проекта – новым русским продуктом «Мёки» и развлекательным парком «Озорные Белки», предоставившими подарки для ребят.

Перед началом представления и в антракте «Авто Премиум» подготовил для ребят и всех гостей Цирка развлекательную программу с ведущим, а перед Цирком был размещен популярный ŠKODA KODIAQ, на тест-драйв которого смогли записаться все желающие.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Группа «Авто Премиум» готова предложить специальные условия приобретения и обслуживания автомобилей ŠKODA в любом из трех дилерских центров в Санкт-Петербурге.

«ЭпиЦЕНТР мира» там, где мы вместе.

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