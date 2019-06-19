«Ты - то, что ты ешь»: Русская невеста Джонни Деппа раскрыла секреты идеальной фигуры

Русская избранница Джонни Деппа. Именно так сейчас называют исполнительницу эротических танцев из Петербурга Полину Глен. Красавицу заметили в окружении американской звезды зарубежные журналисты, и сразу поползли слухи о их скорой женитьбе. Но вот сама Полина хранит молчание. Но снимки целующейся парочки говорят о многом. Во всяком случае девушка уж точно очаровала актера "Пиратов Карибского моря". И не случайно. Ведь Полине есть, чем похвастаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/705532" frameborder="0"></iframe> Джонни Депп и его русская невеста Полина Глен.Жизнь его ничему не учит? После скандального развода 55-летний Джонни Депп вновь собирается жениться. В этот раз - на 20-летней танцовщице из России.

Многие поклонники называют ее фигуру идеальной. И именно поэтому Глен решила поделиться секретами своей красоты и стройного тела. Полина ответила на вопросы своих подписчиков и честно призналась, что из еды ест, а что давно исключила из своего рациона.

polinaglen Русская невеста Джонни Деппа Полина Глен

- Хочу поделиться одним из самых популярных вопросов мне - на тему моего «правильного» питания, - написала Полина Глен. - Мой рацион состоит примерно так: 50 процентов белка, 40 процентов углеводов и 10 процентов правильных жиров. Но я всегда стараюсь прислушиваться к своему организму и его потребностям, главное все в меру. Уже много лет я практически не ем фаст-фуд и сахар в его чистом виде (пицца в Италии, не в счет!).

Танец русской невесты Джонни Деппа .

По словам Полины, она согласна с выражением «Ты - то, что ты ешь».

- Поэтому, лучше не засорять свой организм ненужными вам жирами и углеводами, ведь позже все это будет отражаться не только на фигуре, но и на здоровье в целом, - пояснила Глен. - Мой совет - следите за собой и своим питанием, но никогда не бросайтесь в крайности!

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