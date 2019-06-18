В Петербурге пройдет Форум «умного» транспорта

С 19 по 21 июня 2019 года в «Экспофоруме» состоится IV Международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT – единственное на Северо-Западе мероприятие, посвященное организации, инфраструктуре и качеству пассажирских перевозок. На Форуме покажут современные транспортные средства, сопутствующую технику и сервисы, а представители бизнеса и власти обсудят развитие транспорта как цифровой интеллектуальной системы.

Санкт-Петербург является одним из ключевых транспортных узлов России и городом, где последовательно реализуются программы по развитию внутренней транспортной системы. В рамках концепции «Умный Санкт-Петербург», принятой Правительством города в 2018 году, в северной столице происходит поэтапное создание комфортной городской среды, в том числе «умных» домов, кварталов и транспорта.

Международный инновационный форум SmartTRANSPORT объединит представителей государственных и муниципальных органов власти – потенциальных заказчиков товаров и услуг – и предпринимателей, которые презентуют свои разработки с целью выхода на региональные и международные рынки. За три дня ожидается участие более 5500 специалистов из 20 стран, включая Австрию, Германию, Израиль, Италию, Канаду, Китай, Нидерланды, Польшу, США, Финляндию, Францию, Хорватия, Сингапур, Эстония, Молдова и др.

Главным мероприятием деловой программы Форума, разработанной Комитетом по транспорту, станет пленарное заседание «Интеллектуальная транспортная система как путь цифровой трансформации отрасли» с участием представителей Министерства транспорта РФ, Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, АО «Швабе» – разработчика интеллектуальных решений для транспорта и др. Запланировано более 20 мероприятий, посвященных вопросам обновления пассажирского транспорта, модернизации инфраструктуры, внедрения инновационных разработок и автоматизации процессов.

Состоятся круглые столы о цифровизации общественного транспорта, о государственно-частном партнерстве в транспортной сфере, о новом подвижном составе метрополитена, о развитии рельсового и общественного транспорта, организованные СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб ГКУ «Организатор перевозок», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Петербургский метрополитен».

Экспозиция SmartTRANSPORT будет развернута на 6500 кв. м закрытой площади и 1500 кв. м открытой уличной площади. Экспонентами станут более 90 российских и иностранных компаний, еще 70 компаний примут участие в деловой программе Форума. Выставка будет состоять из нескольких крупных тематических разделов: транспорт, инфраструктура, сопутствующие товары и услуги, государственные органы, финансовое обеспечение.

Посетители увидят разнообразный транспорт для пассажиров: трамваи, полноразмерные и малые автобусы, легковые электромобили, вертолет и катамаран – всего 31 транспортное средство. Среди крупнейших участников экспозиции – АО «Научно-Исследовательский Институт Точной Механики», компания «Евромобайл», ООО «Научно-техническое предприятие ЧЕРГОС», ООО «ПК Транспортные системы», «Группа ГАЗ», АО «Трансмашхолдинг», Национальная транспортная ассоциация, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО), ООО «Бакулин Моторс Групп» (ТМ Volgabus), АО «Фирма Твема».

IV Международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT проходит в Санкт-Петербурге один раз в два года при поддержке Министерства транспорта РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ.