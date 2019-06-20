Фестиваль Metro Family Day представляет звезд YouTube, танкодром и тараканьи бега

Хедлайнеры фестиваля - единственное настоящее лицензированное "Фикси-ШОУ" от создателей сериала «Фиксики»: Симка и Нолик, как будто сошедшие с экрана. Герои играют со зрителями, соревнуются друг с другом, танцуют и поют любимые ребятами фиксипелки. Единственное выступление состоится только в день открытия - 6 июля в 13.00.

Второй хит фестиваля – это площадка для юных видеоблогеров, где ваш ребенок сможет увидеть своих любимых ведущих YouTube-каналов. Среди приглашённых звёзд – авторы каналов «Папа Роб Шоу», «Папа дома», «Мир мальчишек», «Лига злодеев» и «Страна девчонок». Все они участвуют в автограф-сессии и фотосессиях, а Папа Роб выступит на сцене с песней про Metro Family Day.

Ваши дети окажутся на настоящей съёмочной площадке и погрузятся в атмосферу видеоблогинга. Ребята смогут записать видео для своего YouTube-канала в настоящей студии с профессиональной аппаратурой, тему для пилотного видео можно найти в «Банке идей». А для всех желающих проведут мини-тренинг по технике речи и актёрскому мастерству. Готовые шедевры покажут на экранах фестиваля, а также в официальном «Инстаграме» Metro Family Day, ну и, конечно, родители смогут вместе с детьми снять своё шоу для YouTube. Ведь всем известно, что современные девчонки и мальчишки больше всего любят снимать видео про себя.

Третья «фишка» это мир опытов в зоне науки. Сумасшедший профессор поможет юным ученым как следует «похимичить». Лучшее научное шоу для детей и самые убойные эксперименты из области химии и физики, и даже мастер-класс по приготовлению разноцветных химических лизунов. В зоне «инжинириум» пройдет мастер-класс по моделированию 3 D -ручками.

В инженерной песочнице расскажут на примере игрушек о физических законах и о том, как они влияют на нашу повседневную жизнь. Все ли знают левитрон и принцип его работы? А секрет волчка Томсона или картезианского водолаза? Рассказываем про физику играючи. Ну а для биологов и будущих врачей - игра в доктора: попробуй собрать правильно органы у человечков и получи приз.

Те, кто далёк от науки, также найдут себе развлечения по душе. В зоне игр можно будет поиграть в снукболл, диск-гольф, голландский и японский бильярд, ярмарочные игры «Колесо» и «Маятник». «Леготека» - зона активности с гигантскими кубиками Лего и россыпью Лего для свободной сборки. В зоне обучения - освоить несколько фраз на английском языке, научиться новому в зоне мастер-классов. Компания Panasonic Россия познакомит с линейкой кухонной техники для здорового питания, объединенной концепцией Experience fresh. А для юных участников фестиваля организует увлекательные кулинарные мастер-классы. А Группа компаний «КАРАВАЙ» научит малышей расписывать имбирные пряники сладкой глазурью.

На большой площади разместится комната матери и ребёнка, где можно покормить и перепеленать самых маленьких посетителей мероприятия. Кроме того, на сцене дети увидят любимых героев из театра-студии "Смешарики", несколько спектаклей. Также для малышей будут установлены бизиборды, мягкий бассейн, качели, батут.

Группа ЦДС представит незабываемую и эффектную интерактивную зону с BulletTime, которая будет интересна и детям, и их родителям! Улыбайтесь, подпрыгивайте, танцуйте и посылайте воздушные поцелуи – ваши яркие и неповторимые эмоции буду запечатлены в 3D-ролике, который будет сразу отправлен вам на почту. А для маленьких модниц будет работать модельная школа Kids Model Group. «Оптоклуб «Ряды» сделает летающую фотозону, покажет маленьким гостям шоу мыльных пузырей и подарит всем посетителям фестиваля шары уникальных видов и форм.

Танкодром – единственный в России подобный аттракцион это небольшой танчик на двигателе внутреннего сгорания, управляемый рычагами как в настоящем танке, передвигается он на резиновых гусеницах. Любимое развлечение для постоянных посетителей Metro Family Day – это общение с ростовыми куклами. Ну а новинка сезона – тараканьи бега. Расписание:

6 июля

11.45 Открытие 12.00 Продюсерский центр Talent Universe 12.45 Шоу мыльных пузырей 13.00 “Фикси-шоу” 14.30 Шоу группа “Корица” 14.45 Театр-студия “Смешарики” 15.00 Научное шоу от лаборатории НАУКОМАНИЯ 15.30 Ceili Dance Club 16.10 Шоу мыльных пузырей 16.45 Магическое шоу от Музея магии 17.15 Музыкальная школа джаза и мюзикла J&M School 17.45 Научный Stand-up: с улыбкой в науку 18.05 «Любимая игрушка», спектакль театра “Зазеркалье” 7 июля

12.00 Продюсерский центр Talent Universe 12.45 Научный Stand-up: с улыбкой в науку 13.05 Группа “Игра слов” 13.25 Шоу мыльных пузырей 13.45 Театр-студия “Смешарики” 14.00 Научное шоу от лаборатории НАУКОМАНИЯ 15.25 Театральная корпорация «Кот Вильям»: «Дискотека супергероев» 15.55 Шоу мыльных пузырей 16.15 Детская команда КВН “Ровесник” 16.25 Магическое шоу от Музея магии 16.55 Музыкальная школа джаза и мюзикла J&M School 17.25 Ceili Dance Club 18.45 Закрытие фестиваля.