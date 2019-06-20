31 октября «Квартет И» возвращается в Петербург, чтобы порадовать зрителей одним из своих лучших спектаклей - «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках».

Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль Ларин и Леонид Барац в дружеской обстановке обсуждают именно то, что их интересует: женщины, любовь, измены, дружба, театр, кино, искусство. Точные наблюдения, неожиданные повороты, тонкий юмор, блестяще обыгранные жизненные ситуации, которые находят отклик в зрительских сердцах.

«История этого спектакля начиналась так: мы много разговаривали о вещах, которые обычно волнуют мужчин среднего возраста (а было нам тогда по 35-38 лет). А что волнует мужчин в этом возрасте? В первую очередь, конечно, женщины. Потом - работа, деньги, успех, популярность (это - если работаешь в шоу-бизнесе, а мы, ведь, именно в нем и работаем), зависть, и иногда - мысли о своей профессии (если попал в нее не случайно). Всё это мы, на всякий случай, записывали... ну, как чувствовали....», - делятся историей спектакля участники «Квартета И».

Искренность и прекрасное чувство юмора по отношению к себе и окружающему миру главных героев позволяет нам по-новому - иронично и без ложного пафоса - взглянуть на собственную жизнь. Поверьте, вас ждет много открытий и откровений 31 октября в ДК им. Горького на «Разговорах...», спектакле, который никак нельзя пропустить!