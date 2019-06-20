Известный пианист из Петербурга хочет попросить Путина исполнить детскую мечту и подарить ему собаку

В Москве стартовала прямая линия с Владимиром Путиным. Только на утро 20 июня на нее поступило больше полутора миллионов обращений. Один из самых необычных вопросов президенту планирует задать молодой пианист и композитор из Санкт-Петербурга, победитель конкурса «Eurovision Young Musicians 2018» Иван Бессонов – он хочет попросить Путина… о собаке.

- Там очень сложная история, - рассказал Иван ведущим. – Пока мне не хотелось бы раскрывать подробности – я думаю, приберегу их для президента. Но для меня и для моих двух братьев она очень важная и животрепещущая.

Зато мама знаменитого пианиста подробностями делится охотно. Корреспонденту «КП» - Петербург» она рассказала, что обращение к президенту – это хитрый ход, чтобы исполнить детскую мечту.

- Просто Ваня с детства хотел собаку, - признается Мария Георгиевна. – Но мы не разрешали: все думали сначала убедиться в том, что он действительно сумеет о ней позаботиться. Ну а если это будет подарок от президента – тут уж ничего не поделаешь.

С породой, по словам нашей собеседницы, Иван пока не определился. Но скорее всего собака будет большой.

- Ваня просто сам большой ребенок, и маленькую собачку он может просто не увидеть и, например, случайно на нее наступить, - смеется Мария Георгиевна. – Так что нужна такая собака, которая будет заметной.

Будем надеяться, что вопрос Ивана Бессонова до президента дойдет. Это же самое главное – чтобы сбывались детские мечты.

Также из знаменитых петербуржцев на прямую линию с Путиным пришел футболист, нападающий команды "Зенит" Артем Дзюба. Он, правда, намерен не просить, а поблагодарить: президенту Дзюба хочет сказать большое спасибо за Чемпионат мира по футболу-2018.

- Это было грандиозное событие. И оно заметно повлияло на популярность футбола, - отметил Дзюба перед началом трансляции. - Сейчас много мальчишек им занимаются.

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