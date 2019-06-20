Театральный уикенд в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина

20 и 21 июня в 19:00 в Театре Эстрады им. А.Райкина – спектакль «Дом» по пьесе одного из самых известных современных российских драматургов Евгения Гришковца.

Главный герой пьесы Игорь – врач, работающий в обычной районной поликлинике. У него есть любимая работа, семья и верные друзья. Осталось только осуществить сокровенную, родом из детства, мечту – построить собственный дом. Последовавшие за этим решением события столкнут героя с трудностями, которые заставят его полностью переосмыслить свою жизнь…

«Это первая постановка «Дома» за пределами Москвы, - рассказывает Евгений Гришковец. - В главной роли – художественный руководитель Театра Эстрады, Заслуженный артист России Юрий Гальцев. Я знал, что он давно хотел поставить эту пьесу у себя и сыграть в ней сыграть значительную драматическую роль. Получился очень неожиданный для меня спектакль. Неожиданный в том смысле, что я не мог ожидать когда-нибудь увидеть постановку любой моей пьесы с большим количеством песен и даже танцев. И, при этом, увидеть, что ни песни, ни танцы не разрушают, не уничтожают саму драматургию. И, конечно, вы увидите на сцене артиста, которого не знали до этого в подобном амплуа, я вам очень рекомендую».

Для Гальцева такая сложная драматическая роль стала попыткой перешагнуть за рамки привычного образа и спектакль от этого только выигрывает. Постановка стала необычным синтезом эстрады и драмы, она наполнена песнями, танцами и даже элементами театральной клоунады. Её высоко оценили театральные критики, а посетивший премьеру Гришковец считает, что получился абсолютно спектакль Театра Эстрады, наконец обретший настоящий (и первый в его истории!) собственный петербургский дом.

В ролях: Юрий Гальцев, Андрей Зибров, Александр Черкашин, А.Янко, Игорь Ярошевич, Юрий Агейкин, Станислав Казаку, Анна Титова, Илья Зубов, Татьяна Калашникова, Мария Насырова, Алёна Кухоткина

Категория: 12+. Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта. Начало в 19.00.

22 июня в памятный день начала Великой Отечественной войны в Театре Эстрады им. А.Райкина покажут замечательный спектакль Юрия Гальцева «Когда мы были молодыми».

Светлая, трогательная и невероятно добрая постановка посвящена поколению победителей. Тем, кто умел любить свою страну беззаветно, радоваться жизни вопреки всем трудностям и искренне верить в светлое будущее. Тем, кто завоевал нам Победу.

Короткие и пронзительные истории, рассказанные молодыми артистами театра, не оставят в душе зрителя тяжелого ощущения. Ведь даже во время войны люди остаются людьми: они мечтают, ждут свое счастье, дружат, любят, смеются. Порой и сквозь слезы…

Спектакль наполнен тонким юмором, оригинальными танцевальными номерами и, конечно, песнями военного и предвоенного времени. Лиричные и веселые, задорные и нежные, они поддерживали людей в то тяжелое время, дарили надежду и веру, помогали дожить до Победы.

В спектакле заняты: А.Кастрица, А.Кипина, А.Кухоткина, А.Лазо, М.Насырова, О.Павлюкова, А.Савастова, А.Ткаченко, А.Хиппонен, И.Архипов, К.Галстян, К.Петров, А.Шильников, А.Шпунгин, А.Янко, Д. Мамонов, Ю. Михайлик, И. Ярошевич

Категория: 12+. Продолжительность: 2 часа с одним антрактом. Начало в 19.00.

23 июня в 12.00 и 17.00 в Театре Эстрады можно посмотреть мюзикл для всей семьи «Мама-Кот». Придумал его московский актёр и драматург Александр Шаврин на основе сказочной повести чилийского писателя Луиса Сепульведа, а музыку написал Максим Леонидов из «Секрета».

В центре сюжета – история четырех портовых котов, взявших на «воспитание» птенца чайки...

Музыку к этому доброму и веселому спектаклю написал знаменитый российский музыкант, экс-участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов, а поставил его известный актер и режиссер Андрей Носков.

Прекрасный актерский состав, оригинальная хореография, запоминающиеся вокальные номера, современные декорации и увлекательный сюжет сделали мюзикл «Мама-Кот» популярным не только среди юных петербуржцев, но и среди их родителей. Эта увлекательная и зрелищная постановка даст повод поговорить с детьми и подростками на такие важные темы как стремление найти себя, умение различать добро и зло, способность находить счастье в каждом прожитом дне.

Актеры: С. Сафронов / А.Гуляев, О.Красных / А. Кононова, А.Байраковская / А.Мурзагалиева, А.Шпынев, А.Васильев / Т.Бушуев, Р.Никитин / Д.Колесников, А.Пляшешников / А. Ронис, А. Савастова, А.Буцук, П. Беляева / М.Полиенко, К.Китанин, И. Архипов, А. Рябчиков, А. Наташова, С. Воронцова, К. Алексеева, М. Аксёнов, М. Жилин, Е. Кульшарова, А. Молеваник

Категория: 6+. Продолжительность: 2 часа с одним антрактом. Начало в 12 и 17.00.