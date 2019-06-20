«Мы пели, танцевали и пили портвейн»: Александр Розенбаум рассказал о своих «Алых парусах»

Композитор, поэт и исполнитель собственных песен Александр Розенбаум пришел в студию выездной сессии «Вечернего Урганта» в Петербурге, которая проходит в «Ленинград-центре». Музыкант признался, что в связи с подготовкой к предстоящим «Алым парусам», по городу трудно проехать. Обычно путь на автомобиле от улицы Белинского до Таврического сада занимает восемь минут. А тут потребовалось все 45, и он чуть не опоздал на программу к Ивану.

- У меня тоже после окончания школы в 1966 году были «Алые паруса». Мы веселились, пели, танцевали и пили портвейн. В то время гитарой я уже владел профессионально, - поделился артист с телеведущим.

Надо сказать, что накануне эфира Розенбаум и Ургант отсняли хулиганское видео. Они выскакивали из подворотни с гитарами к случайным прохожим с песней «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и предлагали подпеть. Некоторые пугались, особенно молодые девушки, другие вообще не знали слов песни, третьи честно подпевали. Но абсолютно все были рады такой неожиданной встрече с известными артистами.

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