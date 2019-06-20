2019-06-20T15:08:36+03:00
Общество

Чек-лист летних приключений для автомобилистов

Официальный дилер SKODA в Санкт-Петербурге Сигма Сервис предлагает взять на его вооружение
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Новая модель SKODA. Фото из личного архива.Новая модель SKODA. Фото из личного архива.
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Можете дополнять его своими идеями, главное – провести каждый день ярко, насыщено и весело! Ну что, вперед?

- Составить плей-лист летней музыки для создания правильного настроения за рулем.

- Устроить пикник на природе со своими друзьями, семьей или второй половинкой.

- Прокатиться по вечернему Санкт-Петербургу в белые ночи и успеть на свой остров до развода мостов.

- … А если не успели – гулять по набережным всю ночь и встретить рассвет вместе с такими же счастливчиками.

- Помириться с человеком, о разладе с которым жалеешь – например, приехать к нему неожиданно в гости.

- Устроить фотосессию для всей семьи на свежем воздухе – быть может, с участием любимого автомобиля, ведь он тоже член семьи!

- Уехать на автомобиле в отпуск или хотя бы небольшое путешествие на несколько дней.

- Съездить в лес за грибами, ягодами и цветами.

- Нарисовать лето – устроить импровизированный пленэр на природе. Это понравится и взрослым, и детям!

- Найти место в Санкт-Петербурге или пригороде, где ещё ни разу не были, и посетить его в приятной компании.

Так приятно, когда автомобиль готов стать верным спутником, что бы вы ни запланировали! SKODA обеспечит Вам полную уверенность на любой дороге и превратит каждую поездку в увлекательное приключение. А официальный дилер Сигма Сервис готов сделать Вашу покупку максимально выгодной!

До 30 июня 2019 года покупка новой SKODA в Сигма Сервис будет особенно удачной, ведь в подарок каждому покупателю достанется полис КАСКО или сигнализация. Вперед, за приключениями на новом автомобиле!

Подробную информацию об условиях акции, наличии и стоимости автомобилей уточняйте по телефону 8 (812) 327-00-88, а также в отделе продаж Сигма Сервис: Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, 69А.

Елена Балоболова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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