Жители выбрали лучшие районы Петербурга и Ленобласти

За время голосования удалось определить самые благополучные, по мнению граждан, районы и муниципальные образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Проект был учрежден Северо-Западным институтом управления РАНХиГС при поддержке Общественных палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Уникальность проекта заключается в том, что институт выступает в роли независимого исследовательского центра. На протяжении почти трех месяцев к нам поступал большой массив данных, - рассказал председатель Оргкомитета проекта, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ Владимир Шамахов. - С помощью сервиса обратной связи мы получали гражданские инициативы жителей – это, конечно, самая значимая часть нашего проекта. Мы увидели неравнодушие людей к родному городу. Времена, когда мы слышали только жалобы и обвинения от граждан давно прошли и теперь они занимают проактивную позицию! Петербуржцы и жители области дают конкретные предложения о том, как сделать город и область лучше.

Всего в оценке районов и муниципалитетов приняло участие свыше 10 тысяч человек. Более 2 тысяч человек оставили свои отзывы и предложения по развитию своих районов. Петербуржцы предлагали варианты решений уже имеющихся проблем и оригинальные идеи по реновации общегородской среды в ближайшем будущем.

Чаще всего жители писали о благоустройстве – буквально каждый пятый отзыв был посвящен вопросам обеспечения комфортности проживания в своих районах. Причем главным образом речь шла о появлении новых скверов и мест для отдыха. Так, например, жительница Красногвардейского района отмечает: «В районе нужно больше зеленых зон, так как в настоящее время район очень сильно застраивается, а кругом кроме новых домов только заводы, прогуляться негде, парков либо нет, либо они далеко».

На втором расположились транспортная инфраструктура. Также множество инициатив было связанно с защитой окружающей среды – это предложения установить во дворах контейнеры для раздельного сбора мусора, создать специальные площадки для выгула собак. Особо инициативные граждане даже предлагали свои услуги по разработке дизайн-проекта по озеленению города.

При этом в Ленинградской области самым популярными критериями по частоте упоминаний оказались транспортная инфраструктура и доступность образования. Каждое пятое предложение касалось здравоохранения. В частности, от жителей Кудрово, расположенного в Заневском городском поселении, ежедневно поступали предложения с просьбой «прекратить уплотнительную застройку, обеспечить население должной социальной инфраструктурой: в Кудрово отсутствует пожарная часть, полицейский участок, поликлиника (взрослая и детская), больница».

Одновременно шло активное народное голосование за звание лучшего района Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Оценка районов производилась авторизованными посетителями портала «Открытый Петербург» по критериям: экология, благоустройство, доступность образования, здравоохранение, ЖКХ, транспортная инфраструктура, безопасность и организация досуга.

Исходя из средней оценки и числа голосов, были определены лидеры в следующих номинациях:

- Лучший район Санкт-Петербурга – Адмиралтейский район;

- Лучшее муниципальное образование Санкт-Петербурга – муниципальное образование Адмиралтейский округ;

- Лучший район Ленинградской области – Гатчинский муниципальный район;

- Лучшее муниципальное образование Ленинградской области – Гатчинское городское поселение.

Также к оценке результатов было привлечено независимое экспертное жюри, которое выбрало районы с самой яркой гражданской позицией:

- Приморский район («Активный район Санкт-Петербурга»);

- Муниципальное образование №68 Озеро Долгое («Активное муниципальное образование Санкт-Петербурга»);

- Всеволожский муниципальный район («Активный район Ленинградской области»);

- Петровское сельское поселение («Активное муниципальное образование Ленинградской области»).

Результаты оценок жителей будут представлены экспертному сообществу 21 июня на IV Международном научном форуме «Государственное управление», на повестке которого в этом году обсуждение цифровизации государственного управления в России и за рубежом, а также роли граждан в построении цифрового государства.

- Проект «Открытый Петербург» отвечает той глобальной задаче, которая стоит сейчас перед страной, демонстрируя успешное воплощение идей цифровизации на практике. Кроме того, он независимый, что позволяет власти получить объективную оценку общества и построить конструктивный диалог. Двигаясь в этом направлении, мы презентуем результаты проекта «Открытый Петербург» экспертному сообществу в первый день форума, – отметил Владимир Шамахов.

Добавим, 23 июня, в День государственной службы ООН, состоится церемония награждения лидеров голосования в рамках интернет-проекта «Открытый Петербург», которые получили наивысшие оценки жителей.