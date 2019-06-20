Столица нудистов: Полиция разрешила гулять по Санкт-Петербургу голыми

Жителям и гостям Северной столицы разрешили ходить по городу нагишом. С таким заявлением выступили некоторые СМИ со ссылкой не абы на что, а на Главное Управление МВД по Петербургу и Ленобласти. Общественность раскололась на три лагеря. Одних подобные откровения возмутили до глубины души, других оставили в недоумении, ну а третьих – самым искренним образом осчастливили. Действительно ли закон не запрещает публичную наготу, и ждать ли нам теперь коллективных сеансов нудизма на Невском проспекте – выясняла «Комсомолка».

НЕ ПОВОД ДЛЯ АРЕСТА

Предыстория вкратце. Некий правозащитник обратился в полицейский главк с просьбой растолковать, будет ли считаться появление на улице в чем мать родила правонарушением. Откуда такой интерес к теме – мы не знаем и гадать не будем, но ответ от органов пришел неожиданный: прямого запрета ни в одном законе нет. А статья «хулиганство» в кодексе об административных правонарушениях запрещает только материться в общественных местах, приставать к прохожим и ломать чужое имущество.

По мнению полицейских, закон не запрещает появляться в чем мать родила в общественных местах. Или все-таки запрещает?..Фото: Олег ЗОЛОТО

Преступлением же будет считаться только демонстрация открытой наготы несовершеннолетним: за размахивание половыми органами (любой конфигурации) перед светлыми личиками детей вполне реально схлопотать 135 УК РФ – «Развратные действия», до двадцати лет лишения свободы.

«В ПЕТЕРБУРГЕ ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО!»

Большую часть петербуржцев такой подход откровенно возмутил. Против высказался, в частности, депутат государственной думы Виталий Милонов – с его слов, в Петербурге такое попросту невозможно, а тот, кто утверждает обратное – полный идиот.

По мнению Виталия Милонова, такой разгул бескультурья в Петербурге попросту невозможен.Фото: Олег ЗОЛОТО

- На мой взгляд, офицер, который это написал, забыл, чему учили в советской школе милиции, - рассказал «КП» Милонов. – Потому что учили там так: если милиционер видит на улице голую женщину или голого мужчину, он обязан предложить им одеться. Если они отказываются – задержать и доставить в участок. Только так и никак иначе.

Досталось от нашего собеседника и правозащитнику, дерзнувшему задать МВД такой вопрос. По словам Милонова, интересоваться столь провокационными темами могут только больные извращенцы.

- Я вообще не понимаю, что это такое, - эмоционально высказался депутат. – Почему ему ответы пишут? Да еще и офицеры? Что, дел других нет? Так я могу подкинуть – у меня целая пачка обращений от граждан лежит!

ГОЛЫЕ ФАКТЫ

Впрочем, эмоции эмоциями, а вопрос-то не решен! Можно по Петербургу гулять нагишом или нет? Чтобы докопаться до истины, мы связались с адвокатом Андреем Тындиком, чтобы он прокомментировал ситуацию с юридической точки зрения. Радоваться услышанному или расстраиваться – решайте сами.

- Конечно, запрет есть, - отметил Тындик. – Появление в общественном месте нагишом можно классифицировать как мелкое хулиганство. Со всеми вытекающими последствиями – в частности, административным наказанием.

Культура культурой, а позагорать в свое удовольствие надо.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

«Хулиганство», по словам нашего собеседника, в данном случае следует толковать как вызов общественной морали и нравственности – в самом широком смысле.

- Нецензурной бранью и оскорбительным поведением оно вовсе не исчерпывается, - констатировал адвокат. – Речь идет в принципе о нарушении норм и правил, принятых в обществе. Поэтому ответ, из-за которого и закрутилась вся эта история, я считаю неверным и неквалифицированным. Гулять по улицам голым нельзя.

При этом нудистские пляжи, подчеркивает Тындик, под это определение не попадают, потому что находятся они в специально отведенных местах и рассчитаны на определенную категорию людей.