Результаты ЕГЭ 2019: Петербургский выпускник набрал по 100 баллов на трех экзаменах

Выпускные гремят по всей стране, дети прощаются со школой. Самое время подвести предварительные итоги экзаменационной кампании в Петербурге. Напомним, оценки известны пока еще не по всем предметам. Результаты ЕГЭ 2019 по информатике, биологии и обществознанию опубликуют позже, пока обсудим то, что есть.

Итак, нынешние выпускники Северной столицы уже побили прошлогодний рекорд. В этом году уже 487 ребят набрали 100 баллов. Для сравнения, в прошлом году после подсчета оценок за все-все предметы было 423 отличника.

- Мы очень рады, что в этом году у Петербургской школы такие результаты, - говорит начальник отдела общего образования комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга Анна Грубская. – И хотя об окончательных итогах говорить еще рано, мы провели предварительные подсчеты: получается, что каждый седьмой выпускник набрал 80 и более баллов. Это здорово!

Идем дальше: 33 человека набрали по 100 баллов по двум предметам. Про одного «Комсомолка» уже писала. Но всех переплюнул скромный выпускник школы № 200 Красносельского района Михаил Сизов. Он сдавал ЕГЭ 2019 по русскому языку, профильнлй математике и физике.

- Честно говоря, когда увидел свою первую «сотню» по профильной математике, не поверил и уставился в монитор! - рассказывает Михаил. – Я сначала на региональный сайт зашел, потом на федеральный. Нет, все правильно показывал: сто баллов! Позвал родителей, мы еще раз все перепроверили, уже потом стали кричать от радости.

Спустя несколько дней одновременно опубликовали результаты ЕГЭ 2019 по русскому языку и физике. И тут еще раз пришлось удивиться.

- Я сдавал еще один предмет по выбору – информатику и, признаться, на нее и делал ставки, а физика была лишь запасным вариантом, а тут такой сюрприз! – улыбается школьник.

Некоторые из одноклассников удивились, но в основном сказали, что в Мише и не сомневались. Дело в том, что он — давний призер и победитель олимпиад школьников. На его счету победы по физике, математике, русскому языку и даже финскому языку. Все дело в том, что средняя школа № 200 с углубленным изучением финского.

И так как парень всегда учился хорошо, ему не составило большого труда сдать ЕГЭ.

- За все 10 лет у меня было только две «четверки» - по физкультуре и истории Санкт-Петербурга, - делится выпускник. – Но я их потом исправил.

Талантливый ученик уже определился, куда собирается поступать. Он нацелился на два вуза – ЛЭТИ или ИТМО. Он собирается заниматься программированием.

- Я хочу создавать компьютерные игры, - говорит школьник. – Мне нравится, как сделаны «Герои меча и магия» и некоторые другие стратегии. Но я могу придумать еще интереснее.

К слову, родители у вундеркинда самые простые: мама – учитель английского, а папа – занимается базами данных. Они в выборе будущей профессии сына поддерживают