Грязные игры: В Петербурге проходит Чемпионат России по футболу на болоте

Измазанные в грязи, чумазые, по колено в чавкающей жиже и безумно счастливые. Нет, это не розовые пяточки, а настоящие спортсмены. В Петербурге 22 июня восемь команд со всей России собрались для того, чтобы схлестнуться в «скользкой» игре за кубок Чемпионата России по футболу на болоте.

Самый грязный футболФото: Артем КИЛЬКИН

Где же еще, как не в Петербурге, городе построенном на болоте, проводить чемпионат по этому виду спорту. С самого утра команды собрались на заваленных грязью площадках недалеко от деревни Новая Тосненского района Ленинградской области. Всего за кубок борются восемь команд. В большинстве своем они состоят из мужчин, но и без прекрасных женщин здесь тоже не обошлось.

Восемь команд встретились на петербургских болотахФото: Артем КИЛЬКИН

Игры проходят параллельно сразу на двух полях, на каждом за день состоится по девять матчей. За несколько дней до начала соревнований прошла жеребьевка.

Сложно представить более грязный, в прямом смысле слова, и веселый вид спорта. Играть в обуви здесь запрещено. Да, это практически и не возможно, потому что кроссовки то и дело будут наполняться жижей и утопать где-то глубоко в коричневой массе.

Не так-то просто пинать мяч, увязая по колено в болотеФото: Артем КИЛЬКИН

Игроки то и дело поскальзываются и буквально падают лицом в грязь перед своими соперниками и командой. Но это никого не расстраивает. Наоборот, на лицах футболистов появляются улыбки, а в глазах все больший азарт.

Футболисты буквально падают лицом в грязьФото: Артем КИЛЬКИН

Стоит отметить, что в болотном футболе россиянам почти нет равных. В 2017 году наша команда стала чемпионами мира в этом виде спорта на соревнованиях в Финляндии.