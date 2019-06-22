«Маленький редкий дружочек»: Петербуржец продает через интернет котенка леопарда

Вчера, 21 июня, на сайте для частных объявлений в интернете «Авито» появилось объявление под названием «Маленький редкий дружочек». Житель Адмиралтейского районе Петербурга по имени Дмитрий Алексеевич продает котенка , только не совсем обычного, а леопарда. За экзотическое дикое животное мужчина хочет не много, не мало 320 тысяч рублей. Объявление о продаже посмотрели уже 354 человека, а 179 добавили его себе в «избранное».

- Продам очень редкого, игривого и доброго малыша. Два с половиной месяца, - говорится в объявлении.

Сейчас малышу всего 2,5 месяца / Фото: Авито

Также продавец упомянул, что у животного есть полный пакет документов. К тому же леопард воспитанный и приучен к лотку. Однако кто рискнет взять себе домой вот такого вот котенка. Малыш действительно выглядит очень мило с множеством черных пятнышек и серыми большими глазами. Но трудно забыть о том, что эта очаровательная морда очень быстро вырастет в огромного хищника с острыми клыками.

За котенка петербуржец хочет 320 тысяч рублей / Фото: Авито

Что это именно за леопард, мужчина не уточнил. Котенок похож на дальневосточного, или амурского леопарда, который занесен в Красную книгу. К слову, в России незаконная продажа или покупка таких животных является уголовным преступлением. В 2018 году за незаконный «оборот» редкими животными в интернете ужесточили наказание. Сейчас за это можно получить четыре года принудительных работ или сесть в тюрьму на четыре года. Также придется выплатить штраф от пятисот тысяч до полутора миллионов рублей.

- Не понятно, но если есть документы на покупку в питомнике или зоопарке, то держать и продавать можно. Наверняка это безродный гибрид не имеющий никакой ценности для разведения, - прокомментировали "КП-Петербург" сотрудники центра зажиты диких животных "Велес".