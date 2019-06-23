2019-06-23T12:15:30+03:00
Общество

Петербуржцам рассказали, откуда лучше всего смотреть на проход брига и праздничный салют на «Алых парусах»

Хороших мест не так уж много - поэтому не тяните с выбором
Сергей ВОЛЧКОВ
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До праздника остались считанные часы.До праздника остались считанные часы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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До самого известного, популярного и масштабного праздника выпускников остаются считанные часы. Самое время присматривать места на улицах и набережных, чтобы своими глазами увидеть салют, концерт и самое главное – белый бриг под алыми парусами, визитную карточку торжества. Если с этим делом еще хоть немного промедлить, можно остаться ни с чем – «Алые паруса» в Санкт-Петербурге традиционно собирают тысячи зрителей, и многим мест на обзорных площадках элементарно не хватает.

По счастью, накануне праздника в Сети появилась интерактивная карта, на которой отмечены самые выгодные точки. Их, скажем сразу, не так уж много. Поэтому – не тяните с выбором.

Лучшую панораму увидят те, кто успеет встать на стрелке Васильевского острова, аккурат в промежутку между двумя мостами – Дворцовым и Биржевым. и корабль и пиротехническое шоу оттуда будет видно "во фронт" - можно и налюбоваться вдоволь и сделать отличные фото и видео. А если вам не посчастливится, и все места будут заняты - смело отправляйтесь на Адмиралтейскую набережную, набережную Кутузова или набережную Петроградской стороны.

Также счастья можно попытать на самом Биржевом мосту. Бриг оттуда будет видно плохо, а вот салют – напротив, просто отлично.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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